Millora del transport públic amb trajectes exprés, una nova línia i la incorporació d’una connexió la Massana – Encamp

Les modificacions entraran en vigor el 7 de juliol (SFGA)

El transport públic gratuït al país cada vegada és utilitzat per més ciutadans. Aquest fet permet avançar amb els objectius estratègics marcats pel Govern com són la millora de la mobilitat i la reducció de les emissions d’efecte d’hivernacle per a continuar lluitant contra el canvi climàtic. En aquest marc, l’Executiu també s’ha compromès a dur a terme accions per a millorar l’eficiència i l’eficàcia del transport públic nacional per a, de retruc, millorar la vida diària de la població.

És en aquest sentit que el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha presentat aquest dilluns al matí un paquet de mesures que té com a missió millorar el funcionament de l’autobús, ampliar la cobertura, reduir temps de trajecte, distribuir millor els usuaris i donar resposta a una demanda històrica i connectar la vall del nord amb la vall d’orient amb transport públic sense haver de baixar a Andorra la Vella.

“Fem un nou pas, decidit i compromès, per a continuar incentivant la cultura del bus i millorar la vida quotidiana de la ciutadania, guanyant de mitjana un estalvi de temps de 10 minuts per als trajectes a les parròquies més perifèriques”, ha explicat el secretari d’Estat durant la presentació de les novetats als mitjans de comunicació. Les mesures que ara s’impulsen donen resposta a les diferents propostes de millora i reclamacions que els usuaris del servei van expressar durant el procés participatiu que el Govern va impulsar per a conèixer les necessitats del servei i també són fruit de l’estudi de línies i parades que l’Executiu ha treballat els darrers mesos. “Engeguem una revolució del transport públic per a adaptar les línies de bus a les necessitats particulars de cadascú”. Així, l’objectiu dels canvis també persegueix la idea que la gent pugui fer ús de la línia que li pertoca en funció del seu destí final, per a evitar saturacions de línies i prestar així un millor servei.

Totes les mesures que s’han presentat entraran en funcionament el dilluns, 7 de juliol. Durant les pròximes setmanes s’informarà de forma prèvia als usuaris a través d’una campanya informativa a les parades d’autobús així com a través d’altres canals. Els canvis s’impulsen en aquesta època de l’any en què la demanda del servei és més baixa i això permet una millor adaptació a les modificacions i també facilita la recollida de dades per a implementar petits ajustos, en cas que sigui necessari.





Les línies de les parròquies més perifèriques esdevenen línies exprés

Un dels canvis més substancials és la transformació de les línies que connecten amb el Pas de la Casa, Soldeu i Ordino com a línies exprés. Així, l’L6 (Ordino) passarà, a partir del 7 de juliol, per la CG-1 i pel túnel dels Dos Valires i disminuirà el nombre de parades a l’interior de la Massana. Per la seva part la línia de Soldeu (L3) passarà per la CG-1 i per la variant d’Encamp, mentre que la del Pas de la Casa (L4) passaran per la CG-1, però passarà per l’interior de la població d’Encamp, amb un menor nombre de parades que l’L2 per a donar servei també a la població encampadana.





Nova parada de transbord entre la vall del Nord i la vall d’Orient

Aquests canvis permeten crear una nova parada d’interconnexió que permetrà unir la vall del Nord i la vall d’Orient sense haver de baixar a Andorra la Vella. Així, a partir del 7 de juliol, els usuaris que vulguin anar de Canillo i Encamp a la Massana i Ordino podran fer-ho de forma més àgil i amb un temps de trajecte total molt inferior a l’actual. La parada serà la que està ubicada a la central de FEDA, que esdevé el punt de transbord entre les dues valls.





L7, la nova línia de la Massana i servei permanent fins a la Cortinada

Una altra novetat destacable és la creació de la nova línia L7 que tindrà com a destí final la Massana. Aquest nou servei permet donar cobertura als usuaris que es mouen per la vall Central i també oferir un servei extra amb la Massana. Així, es dona cobertura als pocs usuaris que feien ús de l’LC, que s’elimina.

A més, també s’ha establert que l’L6 arribarà de forma permanent fins a la Cortinada per a donar resposta a les poblacions més properes a Ordino. D’altra banda, l’L1 i la línia exprés de Sant Julià de Lòria mantenen el trajecte i la freqüència de pas actuals.