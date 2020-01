Un total de 103 infants, d’entre un i 12 anys, han assistit als cinc tallers organitzats per Cal Pal de la Cortinada en el marc d’Un Nadal a Cal Pal. Els tallers, celebrats els dissabtes 14, 21 i 28 de desembre i 4 de gener, i el diumenge 29 de desembre, han consistit en una immersió al Nadal tradicional, amb la casa pairal, documentada des del 1347, com a escenari.

En l’activitat, la canalla ha conegut l’essència del Nadal, que consisteix en reunir la família, compartir temps junts i gaudir d’un bon àpat a base de sopa de galets i carn d’olla, pollastre rostit i torrons. També han après que els seus padrins i padrines no rebien tants regals com ara, sinó que els Reis d’Orient, els quals no havien vist mai, els deixaven algun cèntim, llaminadures i, fins i tot, mandarines. El tió, de llarga tradició, cagava el menjar del dia de Nadal.

Els assistents als tallers també han descobert personatges protagonistes del Nadal d’altres països, com els 13 follets islandesos, el Sant Nicolau de l’est d’Europa, el Krampus austríac, l’Olentzero basc o la bruixa Befana italiana, entre altres, mentre berenaven coca amb xocolata.

També han pogut escriure les cartes al Pare Nadal i als Reis d’Orient i deixar-les en les urnes destinades a recollir les seves peticions i decorar l’arbre de Nadal de Cal Pal amb els seus desitjos. En els seus escrits, els infants han demostrat que han entès l’essència del Nadal. A les cartes, nenes i nenes han assegurat haver-se portat bé i han demanat contes, colors per pintar i joguines, també per als germans i germanes. Entre els desitjos que pengen de l’arbre de Nadal, n’hi ha molts de dedicats a passar unes bones festes i tenir un feliç any 2020, i altres com salut, pau, amor i menjar per a tothom.

Com a activitat central, la narradora Carol Caubet ha explicat la història del Nadal als infants i després els ha convidat a picar fort el tió de Cal Pal, que els ha cagat llaminadures.