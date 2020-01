El centre històric vol donar aquest any un important pas endavant per consolidar-se com a nou pol econòmic d’Andorra la Vella. La idea és atreure empreses que aportin valor afegit al barri. Un projecte que donarà els seus primers fruits els pròxims mesos.

Amb un model de restauració d’èxit i un de comercial ja força arrelat, l’Associació de Comerciats del Centre Històric fixa el punt de mira a captar talent. És a dir, atreure empreses que aportin respostes creatives i valor afegit a la zona.

És el gran repte de l’any que comença, amb la intenció de fer del barri un centre de generació de riquesa per a la parròquia. Des de l’associació, que després d’una fase d’estudi té previst implementar el projecte durant aquest 2020, aposten perquè aquest niu de noves empreses estigui relacionat amb la innovació i la tecnologia. La presidenta de l’associació, Anna Riberaygua, vol “que hi hagi activitat econòmica nova al barri amb valors d’identitat i innovació”. El projecte, diu, el treballaran “conjuntament amb Actua”.

És un dels punts més rellevants del pla estratègic treballat conjuntament entre l’associació, Actua, el comú, Andorra Turisme, la Cambra de Comerç i privats, que han analitzat models d’èxit d’altres centres històrics.

Un altre punt és el de reclamar la instal·lació al barri d’equipaments culturals o bé l’ampliació cap al nucli antic del Poblet de Nadal. Riberaygua apunta que “el Poblet ha estat molt visitat i ha tingut molt d’èxit”. Pensa que ampliar-lo “donarà més riquesa”. Amb tot, explica que “ha estat una mica irregular” perquè ha funcionat molt per per als restauradors però no tant pel comerç.

Un problema, el del canvi d’hàbits dels consumidors, que també es vol afrontar amb una oferta que inclogui, més enllà de la venda del producte, tota una experiència de compra.