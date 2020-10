Més de 700 persones participen a la Caminada virtual contra el càncer d’Assandca que recapta 6.200 €

No hi ha hagut la gran taca de color rosa dels altres anys, però és que les circumstàncies no ho permetien. A mitja tarda de diumenge havien comprat la samarreta de l’esdeveniment 707 persones. Se’n pagava la voluntat i el resultat de la recaptació anava íntegreals programes d’ajut als malalts de càncer d’Assandca. A mitja tarda, la recaptació era de 5.500 euros, als quals, cada any, la Fundació Jacqueline Pradère n’hi afegeix 700. De manera que l’esdeveniment ha permès que l’organització recapti 6.200 €. I la xifra es podria ampliar encara, ja que en ser virtual i no fer-se a migdia, com és costum, enguany la venda s’allargava fins al vespre.

El president d’Assandca, Josep Saravia, ha valorat positivament la participació d’enguany: “Atesa la situació de pandèmia i que hi ha molta gent confinada, i en no poder fer un acte que reunís la gent físicament, no sabíem què ens podíem trobar, i estem molt contents de com ha anat“.

L’any de més participació, el 2017, es van comptabilitzar 1.250 participants. En superar llargament la meitat d’aquesta xifra, com ha passat enguany, s’han complert les expectatives més optimistes. “En resum”, sentencia Saravia, “considerem que ha estat tot un èxit.” Si ens fixem en la recaptació, les dades són encara més optimistes. 707 persones són el 57% de 1.250, el màxim reunit en una Caminada. En canvi 6.000 € són el 78% de 7.700 €, el màxim recaptat.

Els sis anys anteriors, la Caminada Contra el Càncer reunia la gent en un lloc i hora determinats i seguia un recorregut preestablert pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Enguany, tothom ha pogut caminar o córrer la distància que ha desitjat, allà on ha volgut i quan li ha vingut bé. I per representar d’alguna manera la multitud que s’ha aconseguit mobilitzar, s’ha recorregut a les xarxes.

Es demanava als participants que es fessin fotos amb la samarreta posada i que les pengessin a les seves xarxes socials amb l’etiqueta #CaminadaContraelCàncer2020, que les enviessin a un número de Whatsapp de l’entitat o que les pugessin a www.andorracontraelcancer.com. No tothom que ha comprat la samarreta ho ha fet, però s’han obtingut així 200 fotografies –dada també provisional- que il·lustren la diversitat de persones i situacions en què s’ha fet la caminada i que immortalitzen a més el record dels que hi han participat.

Tot i la diversitat imatges, però, hi ha hagut un element comú a totes: el somriure que mostraven (o que suggerien sota la màscara) tots els participants. Això es podrà veure properament en un mosaic virtual i s’aprofitarà per donar les xifres de participació definitives. En tot cas, recalca Assandca, s’ha aconseguit una recaptació que serà important perquè l’entitat pugui oferir els seus serveis als malalts de càncer al llarg de l’any que ve.