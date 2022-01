Més de 15.000 usuaris han participat en tallers impulsats per Andorra Sostenible

Andorra Sostenible, punt de divulgació i conscienciació prop de la ciutadania, les escoles i les empreses dels projectes que impulsa el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, ha fet un balanç molt positiu de les diverses activitats i iniciatives impulsades durant el 2021.

Coincidint amb la celebració aquest 26 de gener del Dia mundial de l’Educació Ambiental, el ministeri informa que al llarg de l’any passat un total de 15.827 usuaris van utilitzar material o van participar en tallers organitzats per Andorra Sostenible. Aquesta dada suposa un increment del 52% respecte a les dades registrades el 2020.

Un dels aspectes que més creix, i que ha estat prioritari, són totes aquelles activitats i iniciatives que es desenvolupen al voltant de l’escola, ja que la sensibilització i conscienciació ambiental és fonamental despertar-la des de ben petits.

En aquest aspecte cal recordar que durant l’any passat es va aconseguir, conjuntament amb el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, una fita important: l’adhesió del 100% de les escoles públiques del país al Programa Escola Verda. Això suposa que ja hi ha afegides el 97% de les escoles del país, el que suposa el 99,1% de l’alumnat.

Continuant amb la memòria d’Andorra Sostenible, durant el 2021 ja hi ha disponibles 16 tallers al catàleg d’Andorra Sostenible. S’han impulsat un total de 276 sessions d’activitats dirigides amb educador amb una implicació de 6.160 usuaris (un 159,8% més que l’any anterior). Una d’aquestes activitats ha estat la visita virtual que es pot fer a l’EDAR Sud. La proposta s’ha impulsat de forma telemàtica amb la voluntat d’adaptació a la situació sanitària provocada per la COVID-19.

Els tallers impartits a les escoles van des de l’explicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, passant per lluitar contra el canvi climàtic i la petjada ecològica , així com, per apropar el procés de producció nacional de Carn de qualitat controlada d’Andorra.

A més dels tallers, també s’han fet 38 sessions de diverses activitats aplegant un total de 2.182 alumnes. Una de les activitats que més usuaris ha sumat ha estat la celebració del ‘Clean Up Day‘ que el 2021 va assolir el rècord de participació.

Pel que fa a l’acció dirigida a la ciutadania, Andorra Sostenible també fa un balanç positiu de les iniciatives impulsades amb 12 activitats organitzades durant tot l’any amb la participació de 152 usuaris. Algunes de les activitats han estat la sortida al Parc Natural de les Valls del Comapedrosa, tallers de fotografia nocturna, xerrades de conscienciació sobre el malbaratament alimentari, tallers d’aprofitament o per fer cosmètics naturals.

Finalment, pel que fa a les col·laboracions amb altres ministeris o entitats, destaca l’impuls del projecte de distintiu de sostenibilitat per a les federacions esportives.

Per últim destacar, i en línia amb els objectius de sostenibilitat i mitigació de les emissions de CO₂, destacar que Andorra Sostenible ha compensat la petjada de carboni que ha generat amb les diverses activitats impulsades.