Ester Fenoll recull 10 anys de poemes a ‘Verano en la recámara’

Ester Fenoll torna amb ‘Verano en la recámara‘ d’Aloma Editors. Un títol que guarda moments “imprescindibles de les nostres vides”, diu l’autora, on tornar quan l’hivern de l’ànima es fa massa llarg.

Al llarg de deu anys Fenoll ha col·leccionat alegries, tristeses i records per autors com García Márquez o Jeanne Moreau. També imatges que parlen de vida com la infància o la mort del seu pare.

Aloma Editors es va estrenar el 2011 amb ‘Te lo agradezco pero tengo otros planes’. Deu anys després torna amb l’autora per recollir 80 poemes que porten l’aquarel·la de Perico Pastor i pròleg de Guillermo Cervera.