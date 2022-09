Més d’11.000 alumnes per al curs escolar 2022-2023

Aquest divendres, 9 de setembre, s’ha iniciat el curs escolar 2022-2023 per a tots els alumnes de maternal i primera ensenyança dels tres sistemes educatius del país. La resta d’alumnes –de segona ensenyança, batxillerat i formació professional– ho faran de manera gradual entre avui i dilluns. El curs comença, després de dos anys amb afectació variable per la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2: amb normalitat i sense restriccions a les aules.

En aquest sentit, la directora d’Escola Andorrana, Mayte Casals, ha assegurat que “sempre s’ha apostat per una escola inclusiva, per la qual cosa els alumnes reben una atenció molt personalitzada segons les necessitats”. Se seguiran reforçant aspectes com la lectoescriptura entre els més petits per a evitar dificultats relacionades amb l’ús de la mascareta els darrers cursos, i docents i pedagogs continuaran atents per a ajudar als infants que puguin necessitar seguiment psicològic.

Pel que fa a les xifres, la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha destacat que el nombre total d’estudiants ha augmentat lleugerament respecte a l’any passat, situant-se –les dades són encara provisionals– per sobre dels 11.000 alumnes. D’aquests, uns 2.000 cursen maternal, més de 4.100 primera ensenyança, prop de 3.400 segona ensenyança, un miler batxillerat i 600 de formació professional.

Precisament la ministra ha destacat positivament l’augment d’estudiants d’estudis d’FP: “la creació de la Formació Professional Inicial (FPI) permet a alumnes que no tenen el graduat i que, per tant, haurien deixat els estudis, continuar formant-se”. Vilarrubla ha recordat, a més, la profunda reestructuració que està fent d’aquesta oferta educativa, no només amb la creació de nous cursos de FPI, sinó també amb la remodelació dels batxillerats professionals.