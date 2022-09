L’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell ho té tot a punt per a iniciar el nou curs 2022-2023

El pròxim dilluns 12 de setembre s’inicien les classes a l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell. A més a més de tota l’oferta de llenguatge musical, cant coral i instruments, també s’ofereix un seguit de noves assignatures pensades des de nadons fins a adults.

Música en família

Es realitzaran classes de música per a nadons de 0-2 anys. Com a únic requisit, els infants han de venir amb un acompanyant a les sessions. Aquesta etapa es fa mitjançant un entorn musical ric i variat es comença a desenvolupar el potencial per a aprendre música com una forma imprescindible del seu desenvolupament integral com a ésser humà. Dels 3 als 6 anys s’impartiran classes de sensibilització musical.

Noves agrupacions

Enguany l’EMM ofereix novetats adreçades als amants de la música folk, per a poder formar part de l’agrupació de Música Tradicional (dirigida per Georgina Fàbregas) i pels adolescents i adults més “rockers” podran formar part del grup d’adults de Combos de moderna (que dirigeix Manu Suárez). A més a més, també es pot accedir a la big band, l’orquestra i el grup d’acordions cromàtics.

Val a dir que totes aquestes formacions són obertes a tothom que tingui uns coneixements musicals previs sense necessitat d’assistir a les altres assignatures. D’altra banda, el programa agrupacions s’adreça a alumnes que ja estudien un instrument a l’escola.

Cor d’adults

El cor d’adults és obert a tota la ciutadania que vulgui cantar i passar una bona estona en grup. Si el fill està matriculat a l’escola, per a la mare o pare o tutor, és gratuït (només haurà de pagar la matrícula).

Preinscripcions

L’Escola Municipal de Música obre noves preinscripcions per al curs 2022-2023 fins el 30 de setembre. Les preinscripcions s’han de formalitzar de manera telemàtica a través de la pàgina web clicant al següent enllaç: http://links.laseu.cat/inscrip. S’adrecen a futurs alumnes que vulguin iniciar-se o bé continuar formant-se en l’àmbit musical. Aquests han d’emplenar el formulari i fer constar les assignatures que volen cursar i l’especialitat instrumental. S’aconsella marcar dos instruments per ordre de preferència.

Per a més informació cal adreçar-se a l’Escola Municipal de Música, trucant al telèfon 973 354639 o enviar un correu a escolamusica@aj-laseu.cat