MenjAND Solidari entrega a Càritas 230 menús saludables

Els àpats solidaris de MenjAND – Andorra 2029 (candidatura)

A través del programa MenjAND Solidari, impulsat per la candidatura dels Campionats del Món d’esquí alpí Andorra 2029, s’ha fet entrega d’un total de 230 menús nutricionalment saludables a persones en situació de precarietat alimentària. Les accions amb Càritas Andorrana i el Banc d’Aliments d’Andorra, una entitat que vetlla i té el contacte directe amb col·lectius que pateixen una situació econòmica complexa, s’ha dividit en tres les col·laboracions en diferents dates assenyalades com Nadal i Setmana Santa.

Aprofitant la recta final de la temporada d’esquí i la prèvia de Setmana Santa, l’equip de restauració dels sectors de Soldeu El Tarter de Grandvalira ha elaborat els menús que en aquesta ocasió han consistit en un wok de verdures, vedella i soja, llom de porc amb salsa de parmesà i foie gras, i bacallà amb samfaina i arròs saltat. Tal com ha explicat, Àlex Orúe, ideòleg del projecte, membre de l’oficina tècnica d’Andorra 2029 i director de restauració de Grandvalira SETAP365 “un dels objectius dintre del Pla de Sostenibilitat de la candidatura és generar accions que tinguin un impacte social en clau local com per exemple la lluita contra el malbaratament”.

D’aquesta manera, Orué ha detallat, “el que fem és fer un càlcul dels possibles excedents de matèria primera que tindrem a l’estació a finals de temporada i fem una producció de plats acabats perquè les famílies més necessitades en puguin gaudir”. De fet, l’acció consta de dues etapes: Avui dijous ha tingut lloc l’entrega de menús, i quan l’estació tanqui la temporada hi haurà una donació de matèria primera perquè també pugui ser utilitzada per les persones que ho necessiten.

Per la seva part, el director de sostenibilitat d’Andorra 2029, Víctor Torres ha comentat que “treballem amb les entitats que ofereixen serveis socials, que coneixen les persones que pateixen una situació desfavorable, i això ens facilita poder arribar a aquests usuaris per a poder cobrir algunes de les seves necessitats amb els àpats”.

Al seu torn, la responsable de la Comissió d’Acció Social de Càritas Andorrana, Paqui Barbero ha destacat: “per a nosaltres és molt important que per segon any Grandvalira ens faci aquesta donació del seu excedent per a poder ajudar a les famílies que ajudem setmanalment amb uns àpats diferents als quals habitualment els podem oferir”.

Per tal que aquest circuit solidari sigui possible intervenen diferents actors: l’estació com a promotora del projecte i de la producció dels menús; els proveïdors que aporten els aliments; les persones que es troben en situació de vulnerabilitat, i els agents socials com són les entitats i associacions que tenen el vincle directe amb aquests col·lectius. A Andorra algunes persones es troben en una situació econòmica complicada. Càritas Andorrana rep demandes en el seu dia a dia de famílies i altres usuaris que requereixen la seva ajuda. Prenent consciència d’aquesta realitat, un dels propòsits marcats en el projecte Andorra 2029 és adherir-se a la tasca que fan les institucions i treballar en la millora del benestar social.