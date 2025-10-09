Demòcrates: “Andorra garanteix a les víctimes de violència de gènere una prestació subsidiària de l’Estat”

Andorra garantirà, per primera vegada, una prestació subsidiària a càrrec de l’Estat per a les víctimes de violència de gènere, en cas que l’agressor condemnat no ho assumeixi. Així ho estableix la Proposició de llei de modificació de la Llei per l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, aprovada aquest dijous al matí amb els vots favorables de tota la Cambra, a excepció dels d’Andorra Endavant. Amb aquesta llei es garanteix que la víctima pugui ser indemnitzada, sempre que hi hagi sentència ferma, i també estableix que l’Estat té l’obligació de reclamar aquesta indemnització a l’agressor. Per tant, es tracta d’una prestació temporal i, en cap cas, l’agressor quedarà exempt de les seves responsabilitats dictades per sentència.
Tal com ha explicat la presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, Maria Martisella, en la seva intervenció, la proposició de llei respon també al compromís establert el juny del 2023 d’aixecar la reserva d’esmena sobre l’article 30, emesa per Andorra al Conveni del Consell d’Europa sobre la Prevenció i la Lluita Contra la Violència envers les dones i la violència domèstica, més conegut com a Conveni d’Istanbul. La reserva d’esmena feia referència a garantir una prestació per part de l’Estat a les víctimes: ara el Conveni ja estarà ratificat en la seva totalitat.
S’aprova la Proposta d’acord relativa a fomentar l’educació financera entre els joves
També durant la sessió d’aquest dijous, s’ha aprovat la Proposta d’acord relativa a fomentar l’educació financera entre els joves, presentada per Andorra Endavant. Martisella ha estat clara, el Grup Demòcrata hi ha votat favorablement, però sempre que s’especifiqui que la formació es limita a l’Escola Andorrana (el Govern no té competències en els currículums de la resta de sistemes) i si s’hi inclou matèria sobre el sistema de pensions. De fet Martisella ha alertat, i dirigint-se a Andorra Endavant, que “compartim els objectius de la proposta d’acord, però si no haguessin deixat de participar en les reunions de la Comissió legislativa per la sostenibilitat de les pensions sabrien que aquesta proposta no calia”, ja que s’havia arribat a un preacord entre la resta de grups per a tirar-ho endavant, ha explicat. A més, ha demanat “respecte” a l’Escola Andorrana, tenint en compte que ja inclou al seu projecte curricular formació d’aquesta temàtica. Per tant, “més que denunciar la manca d’educació dels joves, que sembla un plantejament més aviat mediàtic, s’hauria d’haver plantejat la proposta d’acord com un reforç de l’educació financera”, ha manifestat Martisella.
No prospera la creació d’un DNI físic, ni una possible llei sobre el dret d’asil
En canvi, no ha prosperat la proposta d’acord sobre la creació d’un document nacional d’identitat en format físic (també d’Andorra Endavant), ni la moció perquè el Govern elabori una llei sobre el dret d’asil. Pel que fa al primer punt, la consellera Demòcrata, Sílvia Riva, ha defensat que un document d’identitat físic “no respon a les necessitats reals del país ni s’alinea amb l’estratègia nacional de transformació digital” que està duent a terme el Govern. Riva ha afegit que la creació d’un document físic “podria generar confusió, alentir el desplegament del sistema digital i malbaratar recursos públics, els quals seran molt més ben emprats consolidant els sistemes d’identificació digitals que estan en marxa”.
Pel que fa a la llei d’asil, el president del Grup Demòcrata, Jordi Jordana, ha recordat que Andorra ja disposa de la Llei 4/2018 de protecció temporal per raons humanitàries, la qual ha permès acollir refugiats sirians i ucraïnesos, a més d’informar que “països molt més grans i amb mitjans i estructures tenen ara dificultats que els obliguen a revisar el seu marc legal del dret d’asil”. Per tant, a Andorra “ja disposem d’un marc legal eficaç, adaptat a la seva realitat i que compleix els estàndards de solidaritat internacional en aquesta matèria”, ha puntualitzat Jordana.
Digitalització del Registre Civil
Altres punts tractats a l’ordre del dia del Consell General ha estat la presa en consideració de la Proposició de llei del registre civil, entrada pel Grup Demòcrata a la primavera. S’ha aprovat per unanimitat. Martisella ha tornat a defensar un text que permetrà digitalitzar el Registre i modernitzar-lo, per a adaptar-lo a les noves necessitats i demandes de la societat. També ha exposat que es tracta d’una llei que “no dona rèdits ni divideix, però suma, i molt. Perquè la seva importància recau en el que és més bàsic i essencial: facilitar el dia a dia de la nostra ciutadania, oferir-los un servei públic àgil, eficaç i proper”.
Altres temes
Finalment, també s’ha votat el nomenament de la cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (Jèssica Obiols) i la renovació d’Alexandre González com a membre del Comitè Director de l’Institut Nacional de l’Habitatge.
Abans d’iniciar la sessió, s’ha procedit a l’hemicicle al jurament de la consellera general, Laia Moliné, (Grup Socialdemòcrata), en substitució de Judith Casal.