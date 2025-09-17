Marta Fortuny substitueix l’urgellenc Josep Casanova en la direcció de Càritas Diocesana d’Urgell

Marta Fortuny ha estat nomenada directora de Càritas Diocesana d’Urgell, en substitució de l’urgellenc Josep Casanova, que ha assumit el càrrec durant els darrers 20 anys. D’altra banda, Xavier Rebollo ha estat escollit nou secretari general, rellevant Carles Martin. Fortuny, actual vicedirectora, va començar a l’entitat de la mà del mateix Josep Casanova, que abans d’exercir com a director diocesà, amb caràcter voluntari, havia estat director de Càritas a la Seu d’Urgell. La nova directora ha estat treballant dues dècades al seu costat, compartint el projecte iniciat aleshores, “d’esperit innovador”, i amb ell ha anat desenvolupant el funcionament actual.
Els nomenaments es van formalitzar la setmana passada en un acte al Palau Episcopal de la Seu d’Urgell, al qual hi van assistir els recentment nomenats i els qui deixen el càrrec. Hi va ser present el bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano, acompanyat pels membres del Consell Episcopal, els mossens Josep M. Mauri, Ignasi Navarri i David Codina.
Josep-Lluís Serrano va dir unes paraules de reconeixement de la tasca dels dos directius sortints i els va agrair en nom del Bisbat d’Urgell “la seva dedicació i esforç”. També encoratjar Fortuny i Rebollo per a continuar amb la tasca feta “de servei i treball en equip”.