La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha fet entrega aquest dimecres al Centre Cultural de la Llacuna dels premis del 32è Concurs de contes de Nadal. El certamen, organitzat per la Biblioteca Pública del Govern, ha rebut un total de 193 propostes, una xifra superior a les 151 registrades l’any passat i que representa “un èxit de participació que fomenta el gaudi de l’escriptura entre totes les edats”, ha destacat Riva. Del total de propostes presentades enguany, 26 originals són de la categoria d’adults, 11 de la juvenil, 52 de la infantil i 104 de l’alevina.

El jurat d’aquesta edició ha estat format per Roser Bellmunt, Mercè Bringué, Rosa Casanovas, Joana Miarnau i Graziella Zucchitello. En la categoria alevina, el jurat ha decidit entregar el primer premi a Maria López per ‘Un Nadal de records’, valorant la maduresa temàtica, la creativitat i el sentiment de positivitat enfront de l’adversitat de la vida.

A més, el jurat ha decidit entregar el lloc de finalista en forma d’ex aequo als dos participants donada la igualtat qualitativa de les dues obres. D’aquesta manera, han estat premiats ‘L’origen del Nadal’, escrit per Ona Valle, i ‘Uns regals molt especials’, escrit per Bescós Monner.

En la categoria infantil, el primer premi ha recaigut a mans d’Alèxia Foix, pel conte ‘Per què no?’ i el jurat n’ha destacat l’originalitat, la vivacitat del relat, la imaginació i la gran emotivitat amb què transmet el sentiment del Nadal. El lloc de finalista ha estat per l’obra ‘La bola de Nadal’, escrita per Elsa Giribet.

En la categoria juvenil, el primer premi ha estat per Maria Moles per l’obra ‘El do de la generositat’ on es destaca la seva generositat i la seva aconseguida estructuració. La finalista ha estat Anahi Leguizamon pel títol ‘El repartidor de somnis’.

Finalment, en la categoria adulta el primer premi ha estat per Mariona Bessa per a l’obra ‘La il·lusió del meu avi’. El jurat n’ha destacat la seva gran qualitat de redacció i estructuració, per les seves il·lustracions, per la riquesa del vocabulari, per la seva tendresa i esperit de sacrifici, i per ressaltar el valor de la família.

En el cas del finalista, el jurat ha decidit atorgar un ex aequo a les dues obres presentades destacant les obres de Marc Bessa pel conte ‘Per a la gent gran’ i de Ludmilla Lacueva per ‘La llibreria de l’ànima’.

L’entrega de premis també ha comptat amb l’espectacle narratiu de l’actriu Assumpta Mercader, que ha narrat diversos contes. ‘El primer arbre de Nadal’ i ‘Quan els animals no parlaven’, pensats per a un públic més infantil, i el conte libanès ‘El somni del pastor’, adreçat a un públic més adult, són els tres contes amb què Mercader ha delectat als assistents.