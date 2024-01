Maria Vergés, nova presidenta del Consorci Leader Pirineu Occidental

Reunió del programa Leader Pirineu Occidental, en què s’ha escollit Maria Vergés com a nova presidenta (Foto: CGA)

La síndica d’Aran, Maria Vergés, és la nova presidenta del Consorci Leader Pirineu Occidental. Aquest és el primer cop que la Val d’Aran assumeix el comandament d’aquest òrgan gestor dels ajuts Leader, que té com a finalitat promoure accions per a fomentar els sectors productius del territori i el desenvolupament rural, en aquest cas a l’àrea que conformen el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Aran mateix.

A l’hora d’assumir el càrrec, Vergés ha manifestat el seu compromís per a “treballar de manera conjunta amb els altres territoris del Pirineu davant els reptes econòmics i socials que travessem”. La síndica ha dit que treballaran per a donar suport al sector empresarial, impulsar projectes transversals, retenir el talent dels joves i oferir una millor qualitat de vida a la gent del Pirineu. Els Leader són un mètode de desenvolupament local amb més de vint anys de trajectòria per a fer partícips als agents locals en el disseny i posada en funcionament d’estratègies, la presa de decisions i l’assignació de recursos a través de fons europeus per al desenvolupament de les zones rurals.

Una altra de les àrees de Catalunya que compten amb aquesta línia d’ajuts és l’Alt Urgell i la Cerdanya, on precisament el termini per a presentar-hi sol·licituds per a la nova convocatòria s’acaba aquest dissabte, 20 de gener.