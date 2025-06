Marc Domènech, primer reforç per a un FC Andorra de segona divisió

Marc Domènech, de blau, jugant amb l’Eivissa contra l’Andorra (FC Andorra)

Sense gairebé temps a celebrar l’ascens a segona divisió, la direcció esportiva de l’FC Andorra ja treballa a tota marxa per a confeccionar la plantilla del retorn a LaLiga. I encara abans de complir-se la setmana de la consecució de l’ascens de categoria, ja ha anunciat el primer fitxatge: es tracta del migcampista Marc Domènech que arriba procedent de l’Eivissa i signa fins al juny de 2028.

Marc Domènech (Barcelona, 1/11/2002) és un jove futbolista format entre el planter del Barça i la Damm i que, des del seu salt al futbol professional, ha viscut una trajectòria totalment ascendent. I és que en el seu primer any en categoria sènior, va ser una de les sensacions de la Tercera RFEF a les files del Sant Andreu, amb qui va pujar de categoria, i va fitxar per al filial del Girona. Ara fa dues temporades, amb el Sabadell a Primera RFEF, va seguir amb el seu creixement i, tot i no poder evitar el descens de categoria, va fer el salt, l’estiu següent, a l’Eivissa amb qui ha disputat el play-off d’ascens a segona divisió.

De fet, Domènech va ser titular –i va jugar els 90 minuts– en els dos partits de promoció contra l’Andorra, amb qui ara podrà gaudir del seu debut al futbol professional.





Ibai Gómez, nou entrenador de l’FC Andorra

L’FC Andorra ha arribat a un acord amb Ibai Gómez per a què es converteixi en el nou entrenador del primer equip. Ho va fer públic aquest dimecres el mateix club. El tècnic basc, que signa per dues temporades, liderarà la nau tricolor en la segona etapa de l’equip en el futbol professional. Gómez substitueix al fins ara entrenador Albert Company “Beto” que finalitzava contracte aquest mes de juny.

Ibai Gómez (Bilbao, 11/11/1989) és un tècnic jove amb una trajectòria emergent, però que ja ha viscut el seu primer gran èxit aquesta darrera temporada. Gómez va començar la seva etapa com a entrenador al juvenil del Santutxu, club on va formar-se com a futbolista, i després d’una breu etapa a la selecció nacional de República Dominicana als Jocs Olímpics de París va fitxar per l’Arenas de Getxo, equip amb el qual va ser campió i va aconseguir l’ascens a Primera RFEF aquest darrer curs.

Anteriorment, com a jugador, Ibai té una amplíssima experiència en el futbol professional destacant la seva trajectòria a LaLiga a les files de l’Athletic Club i l’Alabès. En total va arribar a jugar 226 partits a Primera divisió i més d’una vintena d’enfrontaments entre la Champions i l’Europa League.