Maeva Estevez tanca la temporada per recuperar-se d’una lesió al genoll

Maeva Estevez no continuarà competint aquesta temporada després d’estudiar la situació provocada per la seva lesió al genoll dret durant els Jocs Olímpics de Beijing. Estevez pateix un trencament de menisc que requereix ara un descans i una futura avaluació, la qual cosa és incompatible amb la competició d’alt nivel.

La rider andorrana es va lesionar durant els Jocs Olímpics de Beijing, i tot i que va voler tornar a la competició posteriorment, el dolor va persistir i va haver de parar. Finalment, es va determinar que pateix un trencament de menisc al genoll dret.

Aquesta setmana s’ha sotmès a una infiltració, i haurà d’esperar ara tres setmanes per veure com respon la zona afectada. Una vegada superat aquest període, s’analitzarà la situació per veure si cal operació o no.

D’aquesta manera, Estevez no competirà a les pròximes Copes d’Europa de Lenk, com estava previst, i tanca així la temporada.

Aquesta campanya 2021-22, a la Copa del Món ha assolit la 16a posició de Montafon, la 34a a Cervinia i la 22a a Cortina d’Ampezzo. A la Copa d’Europa ha estat 9a a Reiteralm, mentre que en curses FIS els seus millors resultats han estat la 2a plaça a la cursa de Les 2 Alpes, on també va ser 6a, i la 8a posició a Reiteralm.