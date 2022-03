Espot destaca la importància d’explorar models de turisme més sostenibles

Aquest vespre el cap de Govern, Xavier Espot, ha ofert una recepció de benvinguda als participants de l’11è Congrés mundial de turisme de neu i de muntanya que se celebra fins demà al Principat d’Andorra. L’acte ha tingut lloc a la població de Soldeu -Canillo és la parròquia amfitriona-.

En el seu discurs de benvinguda, el màxim responsable de l’Executiu ha destacat l’evolució d’aquest Congrés, de caràcter bianual, creat l’any 1998 a la parròquia d’Escaldes-Engordany. En aquest sentit, ha assenyalat que “el que va néixer com una trobada amb la voluntat de constituir un fòrum de debat permanent sobre el desenvolupament i la sostenibilitat del turisme en zones de muntanya, ha aconseguit internacionalitzar-se i convertir-se en un punt d’encontre i de referència de professionals del sector d’arreu del món”.

Espot també ha destacat la importància de celebrar un esdeveniment d’aquestes característiques al país atès que el turisme és un dels sectors fonamentals per a l’economia. Per aquest motiu, ha assegurat que “Andorra no es pot quedar impassible davant dels canvis. Cal debatre àmpliament sobre els models de turisme, sobre com encaminar-nos cap a un equilibri entre la quantitat i la qualitat que ens ha de permetre assegurar-ne la continuïtat futura sobre la base econòmica, mediambiental i cultural”.

El cap de Govern tampoc ha passat per alt que la recuperació del sector després de mesos amb moltes dificultats a causa de la crisi sanitària ara es pot veure amenaçada pel context polític global. Aquest ha estat, precisament, una de les qüestions que han tractat el cap de Govern i el secretari general de l’Organització Mundial del Turisme, Zurab Pololikashvili, en una reunió prèvia.

Durant la trobada, Pololikashvili ha fet un repàs dels projectes en curs de l’OMT i ha destacat el distintiu que promou l’Organització Best Tourism Villages al qual opta la parròquia d’Ordino. Espot i Pololikashvili també han fet un repàs a l’evolució del Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya al llarg d’aquests darrers vint-i-quatre anys i han parlat de la possibilitat d’ampliar la temàtica del Congrés per tractar àmbits relacionats amb el turisme de salut i wellness i donar-li un caire més internacional.