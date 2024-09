‘Macarulla, Petits senders màgics’ estrena un nou itinerari centrat en les pitavoles a Ordino

Les autoritats durant la presentació de la nova ruta de Macarulla (Andorra Turisme)

L’oferta familiar del país torna a augmentar. Aquest dijous s’ha inaugurat ‘Piero i la Reina Pitavola’, la nova ruta de ‘Macarulla, Petits senders màgics’ a la parròquia d’Ordino. En aquesta ocasió, la ruta té com a protagonistes les pitavoles, i els infants podran descobrir com és el procés de transformació de les papallones, com viuen i com s’alimenten, però sobretot, quina és la seva funció a l’ecosistema.

‘Piero i la Reina Pitavola’, és circular, té una longitud d’uns dos quilòmetres, 100 metres de desnivell acumulat i pot fer-se, aproximadament, en una hora i mitja. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha apuntat que “com tots els itineraris englobats dins d’aquesta iniciativa, és una ruta adreçada al turisme familiar, amb infants de 4 a 12 anys, que busca fer-los gaudir de la natura, oferint-los una primera aproximació al senderisme mitjançant el joc i la descoberta de l’entorn”.

La cònsol d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha detallat que aquest itinerari, emplaçat al camí del Coll dels Collets, “està a tocar del camí ral i molt pròxim al centre d’Ordino i als seus atractius turístics i culturals, posant en valor el paisatge de la parròquia, Reserva de la Biosfera per la Unesco”.

Les excursions són d’accés lliure, però per a poder dur a terme els jocs proposats cal disposar del llibret específic de cada ruta, que es pot adquirir en qualsevol oficina de turisme per un preu d’un euro o descarregar a través del web www.visitandorra.com. Aquests quaderns, que també permeten una aproximació a la vida natural, la flora i la fauna de cada camí, proposen a les famílies endinsar-se en les tradicions, creences i la natura del país d’una forma divertida i entretinguda.

Els itineraris ‘Macarulla, Petits senders màgics’ neixen de la col·laboració entre Andorra Turisme i els diferents comuns del Principat, i la voluntat és que n’hi hagi un per parròquia. El d’Ordino se suma als quatre ja existents fins ara: el ‘Bosc dels Menairons’ (la Massana), ‘On són els bolets?’ (Canillo), ‘La poció de la Bruixa Quela’ (Escaldes-Engordany) i ‘Rastres i petjades’ (Encamp). Es preveu que aquesta mateixa tardor s’enllesteixi i es pugui presentar també una ruta a la parròquia d’Andorra la Vella –només quedarà pendent la de Sant Julià de Lòria–.





Més de 243.500 usuaris des que van inaugurar-se els primers senders, el 2021

Els comptadors situats a les rutes han permès confirmar el seu èxit. Des de l’estiu de 2021, 243.548 persones han gaudit dels diferents itineraris existents. D’aquestes, més de 55.000 ho han fet aquest 2024.

A banda, prop d’un miler de famílies s’han descarregat el diploma que acredita haver realitzat tots els itineraris, i que es troba al final del quadern de treball.

Els petits senders màgics de Macarulla han estat ideats i fets per artistes i artesans locals amb materials nobles i respectuosos amb el medi natural, com ara la fusta, el ferro, la pedra i altres, i estan plenament integrats en el paisatge.