Clau: una espècia poc utilitzada però amb molt de sabor

El clau és una espècia originària d’Indonèsia, d’aroma intensa i que s’obté d’un arbre anomenat Syzygium aromaticum.

Des de sempre el clau s’ha usat com a planta medicinal, aprofitant els principis actius que conté. Entre algunes de les seves propietats destaquen:

És desinfectant : ideal per a tractar les nafres, així com el mal de queixal, entre altres.

Digestiu : proporciona un alleujament contra les nàusees o els còlics, alhora que evita la formació de gasos.

Analgèsic i antisèptic: per a refredats, grip, febre o mal de cap.

A més, és ric en nutrients, vitamines dels grups A, C, D, E i K, i minerals com el calci, el potassi o el magnesi.

En la cuina és ideal per a guisats de carns i peixos, per a fer infusions o com a ingredient en l’elaboració de diverses postres.

En l’antiguitat es feia servir en els rituals funeraris, alhora que se li atribuïen poders màgics com protegir de les malalties o per a captar les bones energies.