L’UdA reobre les seves instal·lacions a partir del 2 de juny

Després de dos mesos i mig de tancament a causa de la crisi sanitària causada per la COVID-19, el proper dimarts 2 de juny la Universitat d’Andorra (UdA) reobrirà les seves instal·lacions de Sant Julià de Lòria per iniciar la recuperació de la seva activitat presencial.

L’obertura, d’acord amb el Decret del 27-5-2020 de reobertura dels centres educatius públics i privats a partir del 2 de juny del 2020, permetrà que algunes activitats acadèmiques d’avaluació es puguin fer de forma presencial, però l’activitat lectiva acabarà en format virtual, ja que les classes de l’actual semestre finalitzen, tret d’alguna excepció, el 5 de juny. Així, les avaluacions finals de totes les formacions reglades, a excepció de les del Centre d’Estudis Virtuals, es faran presencialment a partir del 15 de juny. També es restabliran en format presencial les defenses de projectes de fi de bàtxelor, l’avaluació de les estades formatives, les proves lingüístiques d’educació, les teoricopràctiques de primer curs del bàtxelor d’Infermeria, la prova d’admissió al bàtxelor en Infermeria, la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys, els tribunals del Programa de doctorat i les sessions de tancament del postgrau en Fiscalitat i del postgrau en Direcció bancària. En paral·lel, durant aquest mes de juny els estudiants també estan reprenent les estades formatives que no s’havien pogut continuar en format virtual.

A partir del 2 de juny, el personal docent i el personal administratiu i tècnic de l’UdA també començarà el retorn progressiu als seus llocs de treball, i s’oferirà un horari d’atenció al públic presencial de 9 a 13 hores de dilluns a divendres. L’aforament de les recepcions tant de la planta 2 com de la planta 0 serà de tres persones, i tothom haurà de portar mascareta per transitar pels llocs comuns de l’edifici i sempre que no es pugui mantenir la distància física recomanada d’1,5 metres. Tota l’activitat presencial haurà de complir amb els protocols i les mesures higièniques i de distanciament que s’han fixat per prevenir els riscos de la COVID-19. Totes aquestes mesures estan subjectes a l’evolució de la situació i a les decisions que pugui prendre el Govern en les properes setmanes.

La represa de l’activitat presencial de la Universitat a partir d’aquest mes de juny ha de servir per poder tornar a la màxima normalitat possible abans del període estival, amb l’objectiu d’estar preparats per al retorn a les classes presencials el mes de setembre, sempre que la situació sanitària ho permeti.

L’edifici de la Universitat d’Andorra romania tancat des del passat 16 de març, data en què la crisi sanitària del coronavirus va obligar a suspendre totes les classes presencials i a implementar un seguit de mesures que han permès la continuïtat dels programes en modalitat virtual durant tot aquest període.