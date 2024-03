L’UdA programa catorze sessions informatives sobre el proper curs 2024-2025

La Universitat d’Andorra. (Arxiu)

Amb motiu del període de preinscripcions per al proper curs acadèmic 2024-2025, la Universitat d’Andorra (UdA) ha programat diverses sessions informatives adreçades als futurs estudiants i a les seves famílies per a presentar-los el funcionament i les característiques de l’oferta d’estudis universitaris. Es tracta de sessions temàtiques dedicades respectivament als quatre àmbits d’estudis en què l’UdA ofereix formacions reglades presencials. Les coordinadores d’aquests àmbits hi presentaran amb detall els plans d’estudi, les sortides professionals i acadèmiques de cada una de les carreres, i resoldran els dubtes que puguin sorgir.

Enguany s’han organitzat catorze sessions informatives entre els mesos d’abril i juny, habitualment entre dilluns i dijous a les 19.00 h, tant en modalitat presencial com en modalitat virtual per a donar l’oportunitat a tothom de poder informar-se. A més de les sessions sobre els diferents estudis de primer cicle universitari, també n’hi haurà de dedicades a l’oferta de màster.





La distribució és la següent:

Presencials (a l’UdA)

Bàtxelor en Infermeria : 10 d’abril a les 19.00 h

: 10 d’abril a les 19.00 h Bàtxelor en Ciències de l’educació : 11 d’abril a les 19.00 h

: 11 d’abril a les 19.00 h Bàtxelor en Informàtica : 15 d’abril a les 19.00 h

: 15 d’abril a les 19.00 h Bàtxelor en Administració d’empreses i DPA en Comptabilitat i administració : 17 d’abril, 19.00 h

: 17 d’abril, 19.00 h Màster en Salut : 8 d’abril a les 19.00 h

: 8 d’abril a les 19.00 h Màster en Educació : 9 d’abril a les 19.00 h

: 9 d’abril a les 19.00 h Màster en Analítica de dades: 10 d’abril a les 19.00 h





Virtuals (en línia)

Les sessions en línia es faran a través de la plataforma Zoom, seguint l’enllaç indicat al web uda.ad.

D’altra banda, qualsevol persona interessada a cursar un bàtxelor o màster virtuals (Dret, Comunicació, Humanitats o Llengua catalana) pot posar-se en contacte amb les coordinacions dels respectius estudis per a sol·licitar una tutoria personalitzada.

La Universitat d’Andorra ofereix formacions de primer cicle universitari de tres anys de durada, com també dobles titulacions, totes elles adaptades a les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). L’UdA destaca pel seu multilingüisme, amb una part de la docència en anglès, i per tenir un model educatiu innovador. Les carreres inclouen pràctiques i estades a l’exterior, i es poden combinar diverses modalitats d’estudi (presencial, virtual, semipresencial).

El període de preinscripcions per al proper curs, un tràmit que es formalitza des d’aquest mateix web, va quedar obert el 4 de març. Llevat dels casos excepcionals en què hi ha admissió prèvia (Infermeria i Programa de doctorat), el període de preinscripció als estudis reglats es mantindrà obert fins al 30 d’agost en funció de les places disponibles. L’UdA informa puntualment de qualsevol novetat en l’oferta de formacions.