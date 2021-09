López proposa al Consell d’Europa crear una agenda verda per lluitar contra l’emergència climàtica

El president socialdemòcrata, Pere López, ha intervingut aquest matí al debat conjunt que el Consell d’Europa ha celebrat sobre diversos treballs relacionats amb l’emergència climàtica i l’Estat de dret. López ha subratllat la importància d’actualitzar mecanismes que ja existeixen en aquest àmbit i ha posat com a exemple l’Acord Verd, al qual ha titllat “d’excel·lent full de ruta”, tot i que ha exposat que calen adaptacions, noves cartes, lleis i convencions de participació ciutadana.

López ha proposat aprovar una agenda verda per posar al calendari amb urgència les reformes necessàries i ha destacat que un dels punts d’unió entre els textos que avui s’han exposat al Consell d’Europa és l’absència de mecanismes jurídics i democràtics per fer front al canvi climàtic i constituir un dret humà per a un medi ambient net, sa i sostenible.