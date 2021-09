Els protocols de l’estudi per reobrir les discoteques inclouen control d’entrada i un 70% d’aforament

El Govern de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Salut, Joan Martínez Benazet, els protocols de l’estudi observacional per analitzar el risc d’infecció per SARS-CoV-2 en les discoteques. Així, tal com ja havia anunciat el ministre, s’acorda la reobertura durant els caps de setmana d’octubre als establiments d’aquest sector sempre que se segueixin rigorosament els protocols establerts i per a majors de 18 anys.

Aquests, inclouen que els locals facin un control estricte d’accés a tots els assistents per reduir la possibilitat de transmissió. Per poder-hi accedir, caldrà que els usuaris acreditin –en versió paper o a través de l’aplicació AndorraSalut– mitjançant la lectura del codi QR que indiqui que: o bé s’ha rebut la pauta completa de la vacuna fa més de 14 dies, o bé s’ha passat la malaltia fa menys de sis mesos, o bé es disposa d’una prova diagnòstica PCR/TMA negativa realitzada les darreres 48 hores).

D’aquesta manera, es podrà accedir a l’interior del local sense mascareta i sempre respectant un aforament màxim del 70% de la seva capacitat. Els locals podran obrir fins a les 3 de la matinada i hauran de vetllar per una adequada ventilació de l’espai.

Els participants en l’estudi, és a dir els assistents a les discoteques, es recomana que facin vigilància passiva de símptomes durant els 14 dies posteriors a l’accés al local i que posin en coneixement de les autoritats sanitàries que hi han participat en cas que aparegui simptomatologia relacionada amb la COVID-19. Igualment, des del ministeri de Salut es desaconsella que hi prenguin part les persones no vacunades i amb factors de risc com l’obesitat, la hipertensió o la diabetis entre altres.