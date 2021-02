L’Operació ‘Estella’ permet detenir un presumpte traficant de marihuana

El Cos de Policia ha dut a terme l’operació antidroga “Estella”, procedint a la detenció a Escaldes-Engordany d’un important traficant d’estupefaents. Va ser aquest dilluns quan es va realitzar aquesta operació, que ve de l’Operació “Brotxeta” on es va desarticular un narcopís a Andorra la Vella el mes de gener de 2020, en la que es va obrir una nova investigació judicialitzada i tutelada per la batllia especialitzada, envers una presumpta xarxa de tràfic d’estupefaents al Principat.

Les gestions efectuades van fer sospitar que a Escaldes-Engordany existia un important punt de venda al detall i distribució a l’engròs de marihuana. Ahir va culminar l’operació amb un dispositiu policial coordinat pel grup de delictes contra la salut pública de l’Àrea de Policia Judicial i Criminal i en el que han participat equips de Guies Canins, que va donar lloc a la detenció del presumpte traficant, sent un home de 27 anys de nacionalitat andorrana.

En el marc d’aquesta operació s’han comissat 2.185 grams de marihuana i 42.400 euros en l’únic pis perquisicionat, així com elements que corroborarien l’existència d’un important tràfic d’estupefaents, tals com material per confeccionar dosis de marihuana, vàries bàscules i altres petites quantitats d’aquesta droga que semblaven destinades a vendes més al detall, exposa la Policia en un comunicat.

Es sospita que part d’aquesta droga aniria destinada en gran part a menors d’edat, ja que s’ha constatat darrerament un augment de consum de marihuana en zones d’esbarjo de la parròquia properes al lloc de l’actuació policial.

Tanmateix s’han efectuat diligències directes prop de vàries persones que tindrien relació amb els fets investigats, els quals no han estat detinguts. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.