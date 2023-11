Lliurats els Premis Internacionals Ramon Llull en l’11a edició

Els guardonats dels Premis Internacionals Ramon Llull (SFGA)

La Fundació Ramon Llull ha lliurat a Andorra, aquest dilluns, els Premis Internacionals Ramon Llull, destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes. Els premiats en aquesta onzena edició han estat l’hongarès József Kardos, el catalano-alemany Àxel Sanjosé, la russa Nina Avrova i l’anglès Dominic Keown.

L’acte de lliurament s’ha celebrat a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, en una cerimònia presidida per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, acompanyada per la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga; la directora de la Fundació Ramon Llull, Teresa Colom; i el director de l’Institut Ramon Llull, Pere Almeda.

Durant l’acte de lliurament, la ministra ha destacat “la transcendència dels Premis per a tot l’espai lingüístic de què formem part. Volem que serveixi perquè el conjunt de la societat andorrana siguem conscients de la força de la nostra cultura, ens en sentim orgullosos, la sapiguem valorar i entenguem, tots nosaltres, el compromís institucional amb la vitalitat i la projecció exterior de la llengua i la cultura, que és a la vegada pròpia i compartida amb d’altres”.

En aquest sentit, Bonell ha destacat que “per tal que una cultura pugui ser projectada de manera eficaç a l’exterior cal que es compleixin diversos requisits. Cal, en primer lloc, que sigui una cultura viva i de qualitat, ambiciosa i amb vocació universal. Però, també cal que existeixi un compromís institucional. Aquest acte és l’ocasió perfecta per a recordar i renovar el compromís del Govern d’Andorra, que s’encarna en la nostra participació destacada en la Fundació Ramon Llull”.

Per la seva banda, la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha afirmat que “la trajectòria dels Premis Internacionals Ramon Llull i la feina dels premiats ratifiquen que estem en un moment dolç de vocació internacional” i ha destacat la projecció que en els darrers temps està tenint “la cultura feta als territoris de parla catalana, des del cinema fins a la cultura popular”. Garriga també ha remarcat “la vocació comuna de cooperació i d’internacionalització que representa la Fundació Ramon Llull”. També ha subratllat “especialment” el compromís del Govern d’Andorra amb “el projecte de la Fundació Ramon Llull i el que representa” i ha valorat els “seus esforços recents per a garantir l’ús de la llengua catalana”.

L’acte de lliurament dels premis ha comptat amb actuacions musicals de grups d’Andorra, d’Occitània, de Catalunya i les Illes. Concretament, el duet andorrà Roser Puigbó i David Sanz; el grup rossellonès Llamp te Frigui; la cantant catalana, Liam Sampai, acompanyada d’Adrià Pagés; i la mallorquina Maria Hein, acompanyada de Nicole Torrealba.





Premi Ramon Llull a la promoció internacional de la creació catalana: József Kardos

Aquest any s’arriba a l’onzena edició d’aquest premi, que convoca la Fundació Ramon Llull i distingeix una persona o institució de l’exterior que s’hagi significat durant la seva trajectòria per una especial sensibilitat respecte a la cultura catalana i que n’hagi afavorit la visibilitat en l’àmbit internacional. El premi està dotat amb 4.000 euros.

El jurat considera mereixedor del premi József Kardos, programador artístic del Sziget Festival, per l’interès especial per la programació cada any de companyies catalanes, sobretot d’art de carrer, dansa, circ i música en un festival multicultural que té lloc durant una setmana a l’estiu a l’illa d’Óbuda al nord de Budapest (Hongria) sota el lema “L’illa de la llibertat”.

El jurat valora la seva tasca de suport continuat dels artistes de totes les disciplines de l’àmbit català en un dels festivals europeus més importants que destaca pels valors que recolza: la llibertat d’expressió i el respecte per les diferències derivades de l’orientació cultural, religiosa o sexual de les persones.





Premi Ramon Llull de traducció literària: Àxel Sanjosé

El Premi Ramon Llull de traducció literària el convoca la Fundació Ramon Llull. Reconeix la millor traducció literària del català publicada l’any anterior al de la convocatòria i en distingeix el traductor. Poden aspirar al guardó les obres literàries traduïdes del català i publicades l’any anterior, d’autoria exclusiva. El premi té una dotació de 4.000 euros.

El jurat ha decidit atorgar el premi a Àxel Sanjosé, en reconeixement de la seva traducció a l’alemany de l’antologia de poemes de Joan Maragall, publicada sota el títol Der Pinien Grün, des Meeres Blau (La verdor dels pins, la blavor del mar). La traducció, publicada per la Fundació Lyrik Kabinett, ha rebut comentaris molt favorables en els informes dels avaluadors externs.

El jurat destaca que el traductor ha sabut traslladar la veu del poeta en una antologia molt diversa, que ell mateix ha fet, i que s’ha publicat en una editorial de referència del panorama poètic alemany. L’edició bilingüe dels poemes, molt acurada, incorpora també els criteris filològics que el traductor ha seguit per a fonamentar les seves decisions.





Premi Ramon Llull de traducció literària (trajectòria): Nina Avrova

Aquesta modalitat de premi té com a objecte reconèixer la trajectòria dels traductors de literatura catalana i la tasca duta a terme pels professionals més consolidats. Cal que hagin publicat més de cinc obres de literatura catalana. El premi està dotat amb 6.000 euros.

El jurat considera mereixedora del premi Nina Avrova, per la seva indiscutible labor de difusió de la literatura catalana a Rússia com a traductora del català al rus. Des de fa més de 40 anys, Avrova treballa a Catalunya com a traductora del català al rus, o a l’inrevés, i ho complementa amb l’activitat docent. Ha traduït La pell freda i Pandora al Congo d’Albert Sánchez Piñol, el 2006 i 2007; Vuitanta-sis contes de Quim Monzó el 2009; també ha traduït nombrosos contes de Mercè Rodoreda, Manuel de Pedrolo, Sergi Pàmies, o Bel Olid, així com obres de teatre o rondalles.





Premi Internacional Ramon Llull de catalanística i a la diversitat lingüística: Dominic Keown

El Premi Internacional Ramon Llull de catalanística i a la diversitat cultural té per objectiu valorar el conjunt de l’obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o bé l’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, el reconeixement, la promoció o la defensa d’una o més cultures i nacions sense estat. El guardó és atorgat conjuntament per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Té una dotació de 6.000 euros.

El jurat considera mereixedor del premi, Dominic Keown, per la seva contribució a la catalanística, que abasta àmbits diversos: la docència de llengua catalana, la recerca acadèmica en el camp de la cultura, la literatura i el cinema, la traducció i la promoció de la llengua dins de les universitats, on ha treballat, i a través de l’Anglo-Catalan Society. Destaca també la seva activitat en la integració del català en el currículum universitari a Cambridge.