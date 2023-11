Standard & Poor’s manté la qualificació d’Andorra en BBB+/A-2 amb perspectiva positiva

Seu d’Standard & Poor’s (arxiu)

L’agència d’avaluació Standard & Poor’s (S&P) ha publicat aquest dilluns a la nit la qualificació d’Andorra i la manté en BBB+/A-2 amb perspectiva positiva, una posició que el país va assolir al maig d’enguany. Aquesta perspectiva positiva respon, segons l’informe, a les previsions de reducció de l’endeutament públic del país, respecte al PIB, així com a l’aplicació de reformes estructurals per a reduir els riscos per a l’estabilitat financera, “gràcies a la bona gestió de la liquiditat de l’Estat, feta per l’Executiu”.

L’agència també destaca a l’informe el treball per a assolir un Acord d’associació amb la Unió Europea, el qual, entre altres coses, millorarà la transparència envers l’exterior, especialment pel que fa a les dades estadístiques. En aquest sentit, s’especifica que la negociació comportarà un alineament major del marc legal de regulació i supervisió del sistema financer, revertint en un reforçament de la resiliència del sector.

Standard & Poor’s indica que Andorra disposa d’una sòlida posició exterior, en particular pels elevats superàvits per compte corrent, la qual cosa reflecteix la rendibilitat dels sectors turístic i financer. A l’informe, a més, es subratlla de forma positiva el manteniment de polítiques orientades a l’estabilitat macroeconòmica. Addicionalment, l’agència menciona la importància del treball legislatiu que s’està duent a terme per a garantir la sostenibilitat del sistema de pensions.

Finalment, S&P remarca la millora de la transparència de les dades estadístiques i “encoratja” al Govern a continuar en aquesta línia, ja que això permetria augmentar la confiança en la fortalesa de la posició externa d’Andorra.