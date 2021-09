Llenties estofades amb verdures… i xoriço… i botifarró dolç

Aquestes llenties estofades les podem deixar així mateix o les podem engrescar una mica amb xoriço i botifarró dolç!!

La recepta de llenties estofades amb verdures de cada casa es fa de diferents maneres i cada cuiner li dona el seu toc personal. Nosaltres les hem fet com havia vist fer-les a la meva mare però amb el toc del pebre vermell fumat i la nou moscada, que m’agrada molt com queden.

És una recepta fàcil de fer i que podem fer en quantitats per congelar per a un altre dia. Amb la nostra recepta surten unes llenties senceres i amb un gust a cuina de l’àvia.

Ingredients per fer la recepta de llenties estofades amb verdures, xoriço i botifarró dolç:

1 Ceba

1/2 Pebrot verd

1 Pastanaga

1 Tomàquet

3 Patates

2 grans d’All

1 fulla de Llorer

500g de Costella de porc

300g de Llenties Pardines

2 Xoriços

2 Botifarrons dolços

1,5 litres d’Aigua

Pebre vermell fumat (Pimentón de la Vera)

Nou moscada

Oli i sal

Elaboració per fer la recepta de llenties estofades amb verdures, xoriço i botifarró dolç:

Començarem preparant alguns del ingredients; salpebrarem les costelles de porc, tallarem les cebes i el pebrot verd en trossos mitjans, pelarem la pastanaga i la tallarem en rodanxes d’uns 0.5 cm aprox., pelem i escapcem les patates, tallem a trossets els tomàquets i li traiem les llavors i escalfarem els grans d’all. Un cop preparat tots els ingredients , posarem oli en una cassola i els dos grans d’all. Afegirem les costelles de porc i les daurarem fins que quedin ben rosetes. A continuació li afegirem la fulla de llorer i totes les verdures que havíem preparat anteriorment. Li donarem unes voltes i deixarem sofregir durant uns 5 minuts a foc mig. Ara serà l’hora de posar les llenties i una miqueta de pebre vermell fumat. Li donem unes voltes i li afegim l’aigua, esperarem a que arrenqui el bull i deixarem tapat fent un xup xup molt suau durant 30 minuts. Un cop passat el 30 minuts provem les nostres llenties estofades i afegim sal i nou moscada al nostre gust. A continuació incorporem els xoriços i els botifarrons dolços i deixem fent xup xup suau durant 15 minuts més. Doncs ja ho tindrem això, ara pararem el foc i agafarem els xoriços i els botifarrons per tallar-los a rodanxes i tornar-les a possar a la cassola. Només ens quedarà servir-les al plat i gaudir-les!!

Heu vist quina recepta de llenties estofades amb verdures, xoriço i botifarrons que hem preparat? És una recepta molt fàcil de fer i que us recordarà a les cuines de les nostres àvies.

Salut i bon menjar!

