Lleida i el Pirineu i Aran es promocionaran al Gastronomic Forum Barcelona 2024

Imatge de l’edició de 2023 del Gastronomic Forum Barcelona 2024 (Diputació de Lleida)

La Diputació de Lleida lidera la participació de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran en el Gastronomic Forum Barcelona 2024, que se celebrarà de dilluns a dimecres -del 4 al 6 de novembre- al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. Aquest esdeveniment, que es consolida com a referent en el panorama gastronòmic, acollirà més d’un centenar de productors i restauradors catalans, dels quals 34 representaran les contrades lleidatanes i pirinenques.

Sota el lema ‘Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025’, el fòrum esdevé una plataforma única per a posar en valor la qualitat i autenticitat dels productes lleidatans i la tradició culinària del territori. S’hi donaran a conèixer productes locals com la carn, els embotits, els vins, l’oli d’oliva, la fruita dolça i els formatges. Entre les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides (DOP i IGP) de Lleida, hi participen Costers del Segre, Formatge Alt Urgell i Cerdanya, les Garrigues i Oli les Garrigues, Pera de Lleida i Torró d’Agramunt.

Com a activitats destacades, el certamen comptarà amb El Rebost de Catalunya, un espai d’activitats impulsat per Prodeca, en col·laboració amb les diputacions de Lleida, Barcelona i Girona on productors lleidatans oferiran tastos i sessions guiades per a presentar les qualitats úniques dels seus productes de proximitat i el seu ús en la cuina catalana. Durant els tres dies, es faran més de 20 activitats, amb tastos i demostracions interactives pensades per al públic professional.

El Rebost, amb capacitat per a 32 persones, oferirà tastos amb productes emblemàtics de les Terres de Lleida, com els vins, les hortalisses, l’oli d’oliva, els formatges i altres especialitats, del Pirineu, com la ratafia, els embotits, el safrà i l’aigua, entre altres, i de l’Aran, com la típica olla aranesa.





Agenda d’activitats de la Diputació de Lleida al Gastronomic Forum 2024

Dilluns, 4 de novembre

12.00 – 12.30 h | Aliments del territori de l’Alt Urgell, les Garrigues i la Val d’Aran: Amb la participació de Carnisseria Ca l’Àngel (Peramola), Aigua Pineo (Estamariu), Celler Vinya Els Vilars (Arbeca), Oli Cometes (Cervià de les Garrigues), Aran Codina (Arties)

13.00 – 13.30 h | L’aperitiu A Mar: Artesania de la Croqueta, Casa Mariol i Cervesa Lo Vilot (Almacelles).

15.15 – 15.45 h | Aliments del territori de les Garrigues i l’Urgell: Tast amb Cooperativa Tres Cadires (Arbeca), El Truc Restaurant (Agramunt), Torrons Fèlix (Agramunt) i Aigua Pineo (Estamariu).





Dimarts, 5 de novembre

11.00 – 11.30 h | Sessió conjunta de les Diputacions de Barcelona, Girona i Lleida, amb productors com Celler de Capçanes, Nous El Soler, Safrà del Montsec (Sant Esteve de la Sarga) i Soler de N’hug.

14.00 – 14.30 h | Presentació Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia amb productes DOP-IGP: Amb la Federació DOP-IGP, DOP Costers del Segre i IGP Torró d’Agramunt.

16.15 – 16.45 h | Aliments del territori de l’Alt Urgell, la Noguera, el Segrià i el Solsonès: Amb Mels i Torrons Alemany (Os de Balaguer), Elixirs de Ponent (Almacelles) i Ratafia del Santuari del Miracle (Riner) i Celler del Miracle (Riner).





Dimecres, 6 de novembre

12.00 – 12.30 h | Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida amb Aliments del territori de l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, la Segarra i el Pla d’Urgell: Tast amb Aigua Pineo (Estamariu), Huma Slow Broth (La Vall de Boí), Oli Arbequí (Vila-sana), Cal Valls (Vilanova de Bellpuig), Mos de Tros (Vallverd), Càrniques del Pla (Mollerussa), Urgellet (Linyola), Bernau Herbes (Cervera), maridat amb vins de la DOP Costers del Segre.

13.00 – 13.30 h | Oli d’oliva verge extra amb DOP: Sessions de DOP Les Garrigues i DOP Siurana.

16.15 – 16.45 h | Aliments del territori de l’Alt Urgell, el Pla d’Urgell i la Segarra: Amb Cal Tonillo (La Prenyanosa), Embotits Ciervo (Cervera), Formatges Camps (el Palau d’Anglesola), Marnuthem (Bell-lloc d’Urgell) i Nous Panadés (El Poal) i la col·laboració de Delicadeses del Pla.