El nou ambulatori de Salut mental al Ròdol requerirà de 7.331 euros mensuals de lloguer

Edifici El Ròdol, a Escaldes-Engordany (AndorraDifusió)

El SAAS destinarà 7.331 euros mensuals al lloguer del nou espai ambulatori de salut mental que s’ubicarà a l’edifici El Ròdol, a Escaldes-Engordany. Salut ha fet pública la dada arran d’una pregunta parlamentària. Quant a la problemàtica generada amb els veïns, el ministeri respon que el volum de pacients diaris al nou espai, una vintena, serà inferior al que reben les consultes mèdiques ja ubicades al mateix espai. Xifra en 50.000 euros el sobrecost de crear un accés independent a l’edifici, la meitat dels quals assumirà la propietat dels locals arrendats.

Es disparen els problemes de salut mental en menors

Tal i com recull AndorraDifusió, Salut també ha donat dades dels pacients atesos, tant a consultes externes com a la unitat de conductes addictives. Des de 2019, hi ha un repunt de menors, sobretot l’any 2023 i en les dues modalitats: 988 a consultes externes i 30 a conductes addictives.

L’any passat també va augmentar el nombre de persones internades fora d’Andorra: un total de 77 amb un import reemborsat per la CASS d’1,3 milions d’euros. L’equivalent a 1.426 euros per pacient.





Tres opcions per al centre integral

Quant a la creació d’un centre integral, el ministeri respon que hi ha tres projectes amb un model d’habitatge i residencial per a persones amb problemes de salut mental. El primer, el del solà d’Enclar amb dos programes específics. L’altre, amb el bisbat d’Urgell, per a utilitzar l’edifici de l’antic seminari amb diferents programes específics.

Per últim, l’opció d’un centre polivalent que minimitzaria les derivacions a l’estranger. Actualment es treballa en el pla funcional del projecte.