L’impacte mediambiental dels detergents ‘al descobert’

L’OCU, Organització de Consumidors i Usuaris d’Espanya, considera que, si els ciutadans tenen informació veraç sobre l’impacte mediambiental dels productes que adquireixen, poden tenir un paper fonamental per accelerar una transició verda amb èxit.

En aquest marc es va posar en marxa el projecte europeu ‘Clean’. Promogut per l’OCU, juntament amb membres de Euroconsumers, Altroconsumo i Test Achats, comptant igualment amb el suport de Deco Protesti, té per objecte proporcionar informació als consumidors sobre l’impacte ambiental dels detergents i fomentar la compra sostenible a Espanya i a Europa .

Els resultats d’una enquesta realitzada a 4.210 consumidors de Bèlgica, Itàlia, Portugal i Espanya, apunten que, majoritàriament, aquests presten atenció als aspectes ambientals quan compren detergents per a la llar. No obstant això, el 87% dels espanyols reconeix tenir ‘molt poca informació’ sobre aquesta qüestió malgrat la seva preocupació. Un de cada cinc enquestats està ‘molt influenciat’ encara que hi ha diferències basades en el gènere i l’edat. Les dones i la gent gran es veuen més influenciats.

Mesures insuficients

En aquest sentit, l’OCU qualifica com insuficient la simple inclusió d’una adreça web en l’envàs perquè els consumidors vagin a buscar proactivament aquesta informació, ja que el 58% no s’adona d’això i només el 3% visita els enllaços web.

D’altra banda, els consumidors no confien en les afirmacions mediambientals. Entre el 52% (Bèlgica i Itàlia) i el 59% (Portugal i Espanya) dels enquestats creu que les afirmacions esmentades en els detergents són només estratègies de màrqueting. Finalment, el 90% dels espanyols entén que hauria d’haver-hi algun tipus d’estandardització en la forma en què es presenta l’impacte ambiental d’aquests productes. El projecte CLEAN compta amb el finançament de el Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Unió Europea ( 2014-2020).

Font: Sogama

Per Ecoticias.com