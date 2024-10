Liciten por 841.613 euros la construcció d’una nova glorieta a l’N-260 al seu pas per Montferrer

El punt on es construirà la nova glorieta (Subdelegació del Govern espanyol a Lleida)

El Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat per 841.613,31 euros (IVA inclòs) la construcció d’una glorieta a l’actual intersecció ubicada al km 230,700 de la carretera N-260, al seu pas per Montferrer, a la comarca de l’Alt Urgell. L’anunci corresponent serà publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

L’actuació té per objecte millorar les condicions de seguretat existents al tram, tant per a vehicles com per a vianants. Actualment es tracta d’una intersecció molt utilitzada per la presència de diferents nuclis de població: nucli antic de Montferrer i urbanització el Balcó del Pirineu per l’est, nuclis d’Aravell, Bellestar i Castellbó per l’oest, i altres instal·lacions com l’aeroport Andorra – La Seu.

Aquesta intervenció s’inclou dins del programa de conservació i manteniment del Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible, que des del juny de 2018 ha invertit més de 150 milions d’euros a la demarcació de Lleida.