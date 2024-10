El detenen per possessió de cocaïna i per positiu de droga al volant i, dos dies després, l’arresten de nou per conduir amb el permís suspès

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

Pel que fa als delictes contra la salut pública, la Policia va detenir, aquest passat divendres a la nit, a Canillo, un home de 42 anys per possessió de 0,15 grams de cocaïna. A més, va donar positiu en drogues al volant i aquest mateix dilluns a primera hora del matí se l’ha tornat a arrestar, ara com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia, per conduir amb el permís suspès.

Finalment, els darrers dies també s’ha arrestat un home, de 31 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar un certificat d’experiència laboral per tal d’obtenir l’autorització de residència i treball.