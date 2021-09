Liberals reclama que la remodelació de la part alta de Fiter i Rossell no es demori més

El Comitè Liberal d’Escaldes-Engordany qüestiona l’endarreriment de la remodelació de la part alta de l’avinguda Fiter i Rossell, que “com a mínim haurà d’esperar un any més”, exposa en un comunicat. Després de la reunió de poble d’aquest dijous, els Liberals han constatat “la inacció del Comú d’Escaldes-Engordany en una zona de pas molt transitada pels veïns i que fa temps que requereix una reforma”. Els Liberals escaldencs transmeten la seva preocupació per la manca d’inversió en un tram urbà on els vianants reiteradament pateixen accidents pel mal estat de la via.

En el mateix sentit, des del Comitè d’Escaldes-Engordany, es fa arribar al govern comunal i a FEDA la proposta de calefactar les voravies de la part alta de l’Avinguda Fiter i Rossell amb una xarxa de calor que eviti accidents per la neu i el gel acumulat durant els mesos d’hivern. I més encara després que l’equip liderat per Rosa Gili remarqués durant la reunió de poble d’ahir el bon estat de les finances comunals.

Finalment, els Liberals escaldencs recorden que, de dur-se a terme aquesta inversió, es compensaria l’oblit que han patit des de fa molts anys els veïns de la part alta de Fiter i Rossell per part dels diferents governs comunals.