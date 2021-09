Es diagnostiquen 5 nous casos de Covid-19

El total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 15.083 persones (+5) i es registren un total de 14.906 altes (+2). El total de defuncions fins a la data és de 130. Actualment hi ha 47 casos actius (+3) i no hi ha cap ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell –ni a planta ni a l’UCI–.

Aquest divendres el dispositiu de la segona jornada de retorn als centres educatius ha permès cribrar 1.646 persones entre docents, altres professionals i alumnes, tots amb resultat negatiu.

Finalment el docent que ahir va tenir una prova amb un resultat positiu/no del tot concloent, avui ha obtingut un resultat negatiu en la prova diagnòstica de comprovació (TMA), pel que de moment no s’ha detectat cap positiu en els cribratges escolars.