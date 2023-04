L’FPNSM commemora el Dia Nacional del Conveni dels Drets de les Persones amb Discapacitat amb un vídeo de sensibilització

Vídeo: FPNSM

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) commemora el 27 d’abril el Dia Nacional del Conveni dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Des de l’entitat es vol aprofitar aquesta celebració per a posar en valor la tasca que l’FPNSM duu a terme per a facilitar la vida a les persones amb discapacitat, defensant els seus drets, i oferint-los-hi les oportunitats i el suport necessari perquè puguin assolir el seu propòsit vital.

Amb la voluntat d’apropar la realitat que viuen les persones amb discapacitat a la resta de la ciutadania, l’FPNSM ha realitzat un vídeo on alguns formadors, usuaris i usuàries expliquen en primera persona el seu dia a dia.

Coincidint amb la celebració del Dia de la Convenció dels Drets de les persones amb discapacitat, aquest vídeo es podrà veure a partir del dia 28 d’abril al cinema -gràcies a la col·laboració amb Cinemes Illa Carlemany- i a les xarxes socials de la fundació, i es convida als mitjans de comunicació a que se sumin a aquesta campanya fent-ho també a través dels seus canals.

Amb aquesta iniciativa, l’FPNSM fa un pas més per a aconseguir una societat on la inclusió de les persones amb discapacitat sigui la norma i no l’excepció.