Publicades les llistes per a les eleccions municipals de la Seu d’Urgell

Ajuntament de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) de la Diputació de Lleida ha publicat aquest dimecres la totalitat de les llistes que s’han presentat per a concórrer a les eleccions municipals del 28 de maig vinent arreu de la demarcació. Pel que fa a la Seu d’Urgell, finalment s’han formalitzat un total de sis candidatures. De moment la seva presentació no és oficial, perquè ara hi haurà un període de quinze dies per a possibles al·legacions o impugnacions.

Els quatre grups municipals que han conformat l’Ajuntament de la Seu aquesta darrera legislatura han elaborat novament llistes per als comicis d’enguany. Totes quatre han confirmat, amb aquest tràmit, els noms que ja havien avançat com a caps de llista.

Pel que fa a Compromís X La Seu, la formació més votada a les eleccions del 2019, el candidat a l’alcaldia serà l’actual portaveu del grup municipal, Joan Barrera, mentre que en els quatre següents llocs -del 2 al 5- hi figuren David Servat i Gemma To -que s’incorporen a la llista- i Toni Nadal i Paqui Gómez, que ja han estat regidors les dues darreres legislatures.

Junts per la Seu, principal grup de l’equip de govern, presenta novament com a número 1 Jordi Fàbrega, que aquesta legislatura ha estat alcalde a la primera meitat del mandat i vicealcalde a la segona meitat. Als principals llocs també hi figuren tres regidors de l’actual govern municipal -Joan Gurrera, Carme Espuga i Joan Llobera- i Urgell Isus, principal novetat d’aquests primers llocs.

Esquerra Republicana també repeteix cap de llista amb Francesc Viaplana, actual alcalde, que a la primera part de la legislatura va exercir de vicealcalde. Als números 2 i 3 hi ha dos altres membres de l’actual equip de govern, Marian Lamolla i Núria Tomàs, mentre que al 4 hi apareix Imma Palau; i al 5, Francesc Josep Aroles.

De la seva part, la llista de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) l’encapçala l’actual regidor Bernat Lavaquiol. Tal com ja havien avançat, els números 2 i 3 seran per a Núria Valls i Ares Boniquet; i els números 4 i 5, per a Ernest Prieto i per a Pau Lozano, portaveu de la formació la legislatura anterior.

Pel que fa a les formacions sense representació a l’actual Ajuntament urgellenc, el Partit Popular es presenta novament, enguany amb un nou cap de llista, Mario Garcia, acompanyat de David Moclan al número 2. També hi concorrerà Vox, que en aquesta ocasió té com a principal candidat Antonio Escudero, seguit de Maria Dolores Mestre.