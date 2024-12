L’FC Andorra no contempla la construcció d’un estadi propi

L’Estadi Nacional acollint un partit (FC Andorra)

L’FC Andorra descarta construir un estadi. Des de la direcció del club consideren que no té sentit fer una nova infraestructura al país. Des de l’entitat esportiva creuen que l’Estadi Nacional seria l’escenari ideal per a jugar la temporada vinent. Així passat festes, tornaran a trobar-se amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per a intentar arribar a un acord.

El camp continua portant de corcó la direcció de l’FC Andorra. Després del revés de la Borda Mateu, la direcció del club admet que les dificultats per a trobar terrenys i la construcció del nou estadi de la Federació a Encamp són elements suficients per a plantejar-se no construir cap nova infraestructura.

Remarquen que el país ja disposa d’estadis suficients i el que manca és coherència per a acabar de trobar un encaix. La finalització del conveni per a l’ús del Nacional és un fet i l’Andorra es veurà obligat a canviar de casa, tot i que el desig seria continuar-hi.

En aquest escenari, el club es reunirà passat festes amb la FAF per a negociar la utilització del nou estadi que hauria d’estar enllestit i funcional al juny.