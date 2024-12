La Trail 100 Andorra by UTMB® exhaureix els dorsals de la 105, 80, 50 i 21 km, a sis mesos de les proves

Espectacular imatge de la Trail 100 Andorra 2024 (©️carlesiturbe)

Sis mesos abans de la celebració de la cinquena edició de la Trail 100 Andorra by UTMB® ja s’han esgotats tots els dorsals disponibles per a les distàncies de 105 quilòmetres i de 80 km, així com per a la Trail 50 km i la de 21 km. Tot un èxit de participació amb més de 3.100 inscrits en un esdeveniment al Principat, organitzat per The IRONMAN Group, que se celebrarà entre el 13 i el 15 de juny de 2025.

Dorsals exhaurits en temps rècord

És el primer cop en la història d’aquesta cursa que s’exhaureixen els dorsals, sobretot en les distàncies més llargues, de manera tan ràpida. Les inscripcions s’han esgotat abans d’encarar un 2025 amb una nova edició de la Trail 100 Andorra by UTMB® que comptarà amb un total de cinc distàncies per a tots els amants de les curses per muntanya.

La distància més curta de 10 km, amb un recorregut atractiu amb una dificultat accessible per a corredors de tots els nivells, és l’única que encara disposa de dorsals. I un any més també tindrà lloc la Trail Kids per als més petits, amb l’objectiu de promoure l’esport, crear cultura i generar comunitat.





Molts debutants a la prova andorrana

Entre el milers de participants que hi haurà el juny, a Andorra, cal destacar que un 85% ho faran per primer cop en aquest esdeveniment de trail running, una xifra que mostra l’alt interès per córrer en aquesta cursa ja consolidada en el calendari internacional.

També ha augmentat més d’un 40% la quantitat d’andorrans que s’han inscrit a la prova, sent el tercer país que aporta més participants. El primer és França, amb prop de 1.300, mentre que Espanya continua sent el segon país amb nombre de corredors. L’any vinent també hi haurà una presència major de corredors anglesos, holandesos, alemanys i dels països nòrdics.





Més dones i el programa Women Step Up

Pel que fa a la participació femenina és remarcable el notable increment de corredores en les distàncies més llargues que ofereix la Trail 100 Andorra by UTMB®, un fet que evidencia que les dones cada vegada s’animen més a participar en curses ultra, sobretot en indrets de pura muntanya com Andorra.

En aquest sentit, des de l’organització impulsen el programa Women Step Up amb l’objectiu d’acompanyar a les participants que fan el salt a la distància llarga amb un programa mensual d’entrenament i amb xerrades. Tot plegat per a promoure l’esport femení en totes les seves vessants, tant en la pràctica com en la participació en esdeveniments competitius. El programa es divideix en dues grans fases per a donar veu a les atletes perquè expliquin la seva història i comparteixin les seves inquietuds i, per l’altra banda, per a acompanyar-les durant el procés d’entrenament abans de la prova amb l’ajuda del professionals.





Gran presència de corredors d’elit

La Trail 100 Andorra by UTMB forma part del circuit de les UTMB® World Series i, per tant, ofereix Running Stones en les distàncies de 105 km (UTMB INDEX 100k), la de 80 km (UTMB INDEX 100k), la de 50 km (UTMB INDEX 50k) i la cursa de 21 km (UTMB INDEX 20k).

Sens dubte, tot un al·licient important per a molts corredors i corredores d’elit que no es voldran perdre l’oportunitat de competir al Principat. De moment més d’una trentena d’aquests atletes han confirmat la seva plaça en alguna de les distàncies.

Els diferents correguts comptaran, doncs, amb corredors elit, de gran prestigi, alguns dels quals són guanyadors de les proves anteriors. La seva presència garanteix una lluita apassionant en cada un dels traçats de la competició.