L’FC Andorra es desperta a temps de “la migdiada” i s’emporta els 3 punts (1-0)

Petxarromán disputant una pilota amb un jugador del Mirandés (FC Andorra)

Després de ser cessat Eder Sarabia i amb un nou entrenador interí, Toni Astorgano, el Futbol Club Andorra ha aconseguit la segona victòria de l’any 2024, aquesta vegada a casa contra el Mirandés i per la mínima 1-0, tot sota l’atenta mirada d’un Gerard Piqué -el propietari- que es trobava a l’Estadi.

La primera part ha estat una autèntica migdiada per als dos equips. Els andorrans amb el domini de la possessió de la pilota no han fet cap rematada entre els tres pals, tan sols un intent de cap molt desviat de Jon Karrikaburu, mentre que l’ocasió més clara per als de Miranda de Ebro ha estat a l’última jugada del primer temps, amb un xut des de la frontal, per baix i col·locat. Nico Ratti, porter dels andorrans, ha fet una molt bona aturada enviant la pilota a córner.

A la segona part, les arribades s’han intensificat per part dels dos conjunts. El porter tricolor Nico Ratti posava les aturades, fins a 5 en el partit d’avui i els andorrans, aquesta vegada sí, l’encertaven. Al minut 78 de la segona meitat, una passada d’Àlex Petxarromán a Jon Karrikaburu, permetia que, aquest últim, creués l’esfèrica molt bé i l’acabés enviant al pal llarg per a introduir-se dins la xarxa.

Els andorrans no han tingut excessius problemes en mantenir el resultat i emportar-se uns 3 punts, que són una autèntica bombona d’oxigen, ja que es posen momentàniament antepenúltims amb 32 punts, a tan sols un punt de l’Alcorcón, que és el primer equip que està fora de la zona de descens.

El proper partit dels tricolors serà també dissabte, a les 16:15 hores, el 6 d’abril a Elda, a l’Estadi Pepico Amat contra l’Eldense, actualment a la 13a posició, a la zona mitja de la classificació