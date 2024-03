Diumenge, dia de les tradicionals Caramelles a Ordino

Cantada de Caramelles a Ordino. Foto: ATV/Arxiu

El diumenge 31 de març, a les 12 hores, tindrà lloc a Ordino la cantada de Caramelles, una festa d’interès cultural que celebra l’arribada de la Pasqua i una tradició que a la parròquia ordinenca continua ben viva, gràcies a la participació dels cantaires voluntaris i de la Coral Casamanya. La plaça Major serà el punt de partida del recorregut dels cantaires i la cistella passarà per places i carrers del nucli antic del poble, mentre s’interpreten cançons del repertori popular que celebren la primavera.

La festa està protagonitzada per la Coral Casamanya amb una quinzena de veus i és una festa intergeneracional ja que participen cantants de totes les edats. En el repertori, també s’inclouen cançons escrites per l‘ordinenca Lourdes Pons, una de les promotores de les tradicions i les festes populars de la parròquia, i per Guillem Benazet, autor entre d’altres d’El Vals de Caramelles.