L’estany Pudent, joia de Formentera

Una imatge de l’estany Pudent, a Formentera (Getty images)

Situat entre La Savina i Es Pujols, aquest estany salobre, forma part del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, és un espai d’alt valor ecològic i paisatgístic, conegut tant per la seva biodiversitat com per la seva bellesa. L’Estany Pudent és especialment famós per ser un hàbitat privilegiat per a nombroses espècies d’aus aquàtiques. Durant tot l’any, però especialment a la primavera i a la tardor, s’hi poden observar flamencs, ànecs, cabussons i altres aus migratòries. És un indret ideal per als amants de l’ornitologia i per als que busquen gaudir d’un paisatge natural poc alterat.

A més, al voltant de l’estany hi ha una ruta per a fer a peu o amb bicicleta, que permet recórrer l’espai amb tranquil·litat. El camí és planer i ben condicionat, i ofereix vistes espectaculars sobre l’estany i els seus voltants, especialment al capvespre, quan la llum daurada es reflecteix sobre les aigües.

Per a arribar a l’Estany Pudent, es pot sortir des del port de La Savina, accessible tant a peu com amb bicicleta. En menys de 10 minuts caminant, ja s’entra en contacte amb aquest entorn natural. També s’hi pot accedir des de la zona d’Es Pujols, que queda a l’extrem oposat de l’estany. Hi ha rutes ben senyalitzades i camins de terra compacta, perfectes per a fer en bici o caminant.

Si es lloga un vehicle a Formentera, és recomanable deixar-lo a La Savina o Es Pujols i continuar la visita a peu per a preservar el medi natural.

L’estany formava part d’un sistema d’explotació salinera que data de l’època romana i va continuar fins al segle XX. Encara s’hi poden veure restes d’aquest passat saliner, com antics canals i estructures de recollida de sal.



El nom de “Pudent” prové de les emanacions de gasos naturals derivats de la descomposició de matèria orgànica en determinades èpoques de l’any, que en el passat van provocar aquesta fama.



És una àrea inclosa dins la Xarxa Natura 2000 i protegida per la seva gran biodiversitat. Això implica que certes activitats, com la pesca o la navegació dins l’estany, estan restringides.



En alguns moments de l’any, l’estany pot adquirir tonalitats rosades o vermelloses degut a la presència d’algunes algues i microorganismes, un espectacle visual sorprenent i totalment natural.