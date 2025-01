L’Esquí Club Pas Grau reconeix Etna Pou, millor U16 d’Andorra de la temporada 2023-2024

El president del club, Jaume Bousquet i l’esportista, Etna Pou (Esquí Club Pas Grau)

“L’Etna Pou és una esportista tot terreny”. Així ho asseguren des de l’Esquí Club Pas Grau recordant que, a més de destacar en esquí, competeix a nivell internacional en atletisme. La jove, nascuda al 2009, ha estat l’esquiadora U16 més destacada en la passada temporada 2023/2024, quan era justament el seu primer any en aquesta categoria. El Govern d’Andorra la va escollir com una de les joves promeses de l’esport del país en la darrera Nit de l’Esport celebrada el passat 20 de desembre de 2024.

Ara, l’Esquí Club Pas Grau vol reconèixer el talent d’Etna Pou amb una ajuda econòmica de 1.200 euros. “En les beques que atorga per resultats a les categories U14 i U16 la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), l’Etna hauria d’haver percebut 85€/resultat, elevant-se els dies subvencionables a 32, tot i que el topall que posa l’ens és de 15″. L’Esquí Club Pas Grau assegura que “l’Etna no ha rebut aquesta subvenció per part de la FAE”.

Així doncs, i amb la ferma voluntat de seguir treballant donant suport a la base de l’esquí andorrà que es forma en el club encampadà, “la junta de l’Esquí Club Pas grau ha decidit, per unanimitat, entregar a l’Etna un xec per import de 1.200 euros per a subvencionar estades i activitats relacionades amb la seva progressió com esquiadora”.





Palmarès més destacat d’Etna Pou, la passada temporada

. 4a a la primera etapa del Campionat de França U16 SL (eslàlom especial), Val d’Isère.

. 2 victòries al Trofeu Borrufa 2024 en SL (amb més d’un segon i mig de diferència respecte la segona)

. 2a en el gegant del Trofeu Borrufa 2024

. Top 10 en SL a Scara, Val d’Isère (9a)

. Guanyadora Copa Pirineus 2024

. Guanyadora Copa Popeyes 2024