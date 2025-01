Satisfacció per l’ocupació hotelera durant les festes de Nadal

Una habitació d’hotel (iStock/arxiu)

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) ha valorat “molt positivament” l’ocupació registrada als establiments del Principat durant les festes nadalenques 2024-2025. En el primer tram, per Nadal (23, 24 i 25 de desembre) hi ha hagut un creixement del +10,20% en relació a les mateixes dates de 2023. “Probablement, molts dels turistes que no van poder esquiar pel Pont de la Puríssima es van decidir per a fer la primera esquiada en aquests dies”, assenyalen des de l’UHA.

D’altra banda, de Sant Esteve a Cap d’Any, “també hem augmentat el percentatge respecte a l’any anterior d’un +3,12%. Aquest és un període tradicionalment molt bo, i aquest any n’hem tingut continuïtat”, asseguren des de l’entitat.

L’increment més significatiu ha estat en el període entre Cap d’Any i Reis, on “hem crescut un +13,84% respecte al 2023-2024”. El fet que Reis hagi estat el darrer cap de setmana, “segurament, ha ajudat al fet que molts turistes hagin decidit fer les seves estades entre Cap d’Any i el dia de Reis, cosa que ens ha ajudat a obtenir aquest important increment en aquesta setmana”, afegeixen des de la Unió Hotelera d’Andorra.

Així doncs, -resumeixen des de l’UHA- “podem confirmar que han estat unes festes molt positives i, sobretot, aquests resultats ens han ajudat a tancar el desembre 2024 amb un punt per sobre del de l’any 2023, cosa que no era evident després de les dificultats a l’inici d’aquesta temporada per la Puríssima”.