L’espectacle a la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal anirà més enllà de la competició amb el Bike Festival

La Copa del Món de BTT ja s’albira a l’horitzó. Foto: Cedida

Pal Arinsal continua ultimant els preparatius per a la pròxima edició de la Copa del Món UCI de BTT, que tindrà lloc a Andorra la setmana vinent, entre el 9 i el 13 de juliol. L’esdeveniment, que arribarà a la Massana per desena vegada, a banda dels dos Campionats del Món acollits, convertirà el domini i la parròquia en l’epicentre mundial de la BTT.

De fet, des d’aquest cap de setmana es podrà començar a respirar l’ambient de les UCI MTB World Series, ja que el circuit de cross-country de la Copa del Món ja estarà habilitat, per la qual cosa tant riders com clients del Bike Park podran gaudir d’ell i practicar-lo.

Més enllà del gran espectacle sobre les dues rodes de muntanya que es viurà en les diferents finals que es disputaran, els visitants podran viure una multitud d’experiències que acompanyaran les competicions. Així, l’organització ha impulsat una nova edició del Bike Festival, una sèrie d’animacions, activitats lúdiques i accions solidàries pensades per a tots els públics, les quals es duran a terme a les diferents seus, tant a la Caubella, l’àrea que centra les proves de cross-country, com a Fontanals, on es disputaran les curses de descens.





Animacions i activitats per a viure la BTT en tot moment

Els epicentres de les UCI MTB World Series de Pal, la Caubella i Fontanals, respiraran un gran ambient durant la setmana gràcies a les múltiples activitats i animacions que s’han previst en el marc del Bike Festival, les quals se centraran entre divendres i diumenge.

L’espai del village esdevindrà el centre neuràlgic per a totes les activitats lúdiques i participatives, on petits i grans podran gaudir d’experiències originals i adaptades a diferents inquietuds. Entre les propostes destacades hi haurà l’activitat del Bicilab Andorra, que permetrà posar a prova la punteria amb material ciclista i, alhora, descobrir una peça de col·leccionista com la Klunker Columbia (1962), una bicicleta històrica molt popular entre els antics repartidors de diaris americans. Els participants també podran guanyar entrades per a visitar el museu.

En l’àmbit esportiu i tecnològic, el projecte Synapse oferirà una competició de força en temps real, gràcies a màquines d’última generació que mesuren l’estat físic dels participants. Aquesta proposta innovadora està pensada per a tots els públics i afegeix un toc competitiu i interactiu a l’oferta del village.

Una de les atraccions més singulars serà La Belle Roue, una gran roda de fusta construïda amb materials sostenibles que funciona amb energia muscular. Aquesta activitat intergeneracional, lúdica i respectuosa amb el medi ambient convida els assistents a formar part de l’espectacle d’una manera activa.

La festa continuarà al llarg de cada jornada amb un ampli ventall de propostes d’animació artística i musical repartides per diversos espais del recinte. Entre elles, destaca l’energia de La Cirquestra, una fanfàrria carregada de ritme i bon humor que combina música en directe amb espectacles de circ com malabars i equilibris. També farà vibrar el públic la Sidral Brass Band, una combinació explosiva de música, teatre i acció festiva, que sorprèn per la seva posada en escena desenfrenada i esbojarrada.

La percussió també tindrà un paper destacat amb la Batucada Drum Beat, que oferirà actuacions plenes de ritme, coreografies potents i una gran connexió amb el públic. Tot plegat, acompanyat de sessions de DJ i música ambiental durant tot el dia, per a garantir un ambient festiu i animat a cada racó del recinte.





Solidaritat amb la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i ‘Reciclem bé’

Un dels pilars destacats d’aquesta edició és la presència activa de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, entitat referent a Andorra en la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual. Amb més de 50 anys de trajectòria, la fundació oferirà activitats participatives al village amb l’objectiu de donar visibilitat a la seva tasca i fomentar un esdeveniment més inclusiu i obert a tothom.

La consciència ambiental també tindrà un espai propi amb la iniciativa Reciclem Bé, on els visitants podran aprendre a reciclar adequadament tot tipus de residus, més enllà dels habituals. A més, qui porti una bicicleta vella podrà acumular punts i optar al regal del mes de juliol.