L’Espai Ermengol encarrega un projecte de recerca etnogràfica sobre els centres terrissers de la comarca de l’Alt Urgell

Un dels dos forns terrissaires descobert al jaciment del pati de les Monges de la Seu (Aj. la Seu)

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell amb el suport de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu ha encarregat un projecte de recerca etnogràfica sobre els centres terrissers de la comarca de l’Alt Urgell. L’Associació Obagues serà la responsable de dur a terme el projecte per un cost total de 4.745€ (IVA inclòs).

L’objectiu d’aquesta recerca és aportar una mica més de llum a l’estudi de la terrissa popular de la comarca a partir de la identificació, la documentació i la ubicació de peces de terrissa a diferents cases particulars i la investigació etnogràfica dels diferents centres terrissers de l’Alt Urgell.

A partir d’una doble perspectiva local es pretén, no només estudiar les produccions en el marc de la comarca, sinó també conèixer les dinàmiques nacionals, els fluxos de distribució i com ha evolucionat aquest mercat fins a l’actualitat.

L’equip de recerca, encapçalat per les antropòlogues socials i culturals Júlia Albós Iscla i Natàlia Martí Álvarez, està format per investigadors i investigadores de diferents disciplines, com la de l’etnologia, la històrica i la de l’arqueologia.





Jaciment arqueològic del pati de les Monges

El jaciment arqueològic del pati de les Monges es va descobrir de manera fortuïta l’any 2020. En els darrers quatre anys s’han dut a terme diferents excavacions que han donat fruit a troballes que han canviat la història de la Seu que es coneixien fins ara.

Una d’aquestes troballes ha estat el descobriment de dos forns de terrissaire trobats l’any passat. L’objectiu principal de la darrera campanya, finalitzada a principis d’agost, s’ha centrat en buidar aquests dos forns per a poder entendre millor la seva estructura constructiva, així com el seu funcionament.

El descobriment d’aquests forns, ara mateix únics localitzats en tot el Pirineu, apunta a que no tota la ceràmica utilitzada en aquell temps al municipi era importada de Barcelona, (com es creia fins ara) i remunta la producció terrissaire als primers segles de l’Edat Moderna com a mínim.

Tot i que es té constància de diferents centres terrissers a la comarca de l’Alt Urgell, hi ha molts pocs estudis sobre la producció de ceràmica local. Aquest projecte de recerca permetrà conèixer millor la producció terrissaire de la comarca, l’evolució de les dinàmiques econòmiques i la història del municipi.