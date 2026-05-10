La 19a edició de l’Esbaiola’t oferirà una trentena d’actes a Esterri d’Àneu del 16 al 19 de juliol

L’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ha acollit aquesta setmana la presentació de la 19a edició del Festival Esbaiola’t, que tindrà lloc del 16 al 19 de juliol de 2026, a Esterri d’Àneu. El programa inclou més de 80 activitats que es duran a terme en 13 espais diferents. Les entrades anticipades es posaran a la venda a partir del 3 de juny, a les 10 del matí, a la web del festival www.festivalesbaiolat.cat.
La roda de premsa de presentació ha comptat amb la participació de la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach; l’alcalde d’Esterri d’Àneu, Pere Ticó; la tinent d’alcalde d’Esterri d’Àneu i directora executiva del Festival Esbaiola’t, Judit Busquets, i la directora artística del Festival Esbaiola’t, Amàlia Atmetlló, que han destacat que l’esdeveniment es consolida “com una eina de transformació cultural, social i econòmica de les Valls d’Àneu”.
L’Esbaiola’t es considera un referent de les arts escèniques per a tots els públics al Pirineu. L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu, amb el suport de la Diputació de Lleida a través de l’IEI, situa les Valls d’Àneu al mapa cultural, tot generant sinergies entre els agents locals i posant en valor l’entorn natural i social de la zona. El projecte es fonamenta en quatre pilars: la programació de qualitat, la valorització del territori, la implicació comunitària i l’accessibilitat.
Suport a la creació
L’aposta de l’Esbaiola’t pel Suport a la Creació adquireix enguany una dimensió especialment transversal i totalment arrelada. La companyia Apikipala, originària de les Avellanes (la Noguera), ha estat qui ha donat a conèixer en la presentació el projecte ‘Camins de bosc’, que va més enllà de l’exhibició i esdevé un exemple de connexió amb el territori. El festival crea així un nexe d’unió entre la companyia i el teixit local, i facilita “una col·laboració directa amb l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i els artesans de la fusta locals per a desenvolupar la col·lecció de jocs que presenten”.
La iniciativa ha tingut també un vessant educatiu amb activitats a l’escola d’Esterri, on s’ha treballat el valor de les instal·lacions com a elements artístics nascuts de l’artesania, per a fomentar la creativitat i el joc lliure entre l’alumnat. El projecte es completarà amb una sessió fotogràfica als boscos de les Valls d’Àneu, que tancarà un cercle de producció Km 0 que evidencia el potencial del suport a la creació per a generar xarxa i valor local.
Programació variada i de qualitat
El festival manté el seu caràcter internacional amb sis companyies europees. Destaquen els francesos Cirque Inextremiste amb “Inextremiste”, una proposta de circ d’alt voltatge que s’estrena a Catalunya. Accompany Me amb “A mesure – Handle with care”, també estrena a Catalunya, i els italians Circolabile amb “Brusco”, donen a conèixer el seu espectacle a l’Estat espanyol. Completen la programació europea Hippana Maleta (Irlanda), Les Josianes (França) i Green Wheel Events (França).
Pel que fa a les companyies nacionals, la Baldufa (Lleida) presenta “Fantasmes de guerra”, una peça que combina memòria i sensibilitat que té l’origen en el llibre “Érem feres”, de l’historiador d’Esterri d’Àneu Oriol Riart. D’altra banda, Tombs Creatius convidarà a viatjar a través del joc amb “El viatge del Senyor Tonet”, i Xip Xap portarà una cursa de carreres ben autèntica amb els seus “Trasto Karts”. El programa també inclou el terror divertit i musical amb “Uh! Quin cangueli”, i Pixie Dixie posarà el ritme itinerant amb el seu millor Dixieland, mentre Baraka, des de Soriguera (el Pallars Sobirà), oferirà un espai de construcció lliure amb materials naturals i reutilitzats.
De la resta de Catalunya, hi haurà la poètica minimalista de Guillem Albà, amb “Ma Solitud”; l’energia hip-hop de Brodas Bros i el seu “Petit Break”; la tendresa clownesca de Pau Palaus a “Zloty”, així com també les titelles i la proximitat del grup Farrés Brothers amb “El cau d’en Tabalet”.
Teatre inclusiu i comunitari
A més, el festival manté el seu caràcter social amb 11 propostes de teatre inclusiu i comunitari, amb la participació de la Fundació Alba Jussà (“Somnis perversos”) i la Fundació Alosa (“Contes de vora el cor”).
També hi participaran l’alumnat de l’Aula de Teatre de Lleida amb “No siguis gris”, i el teixit local amb activitats com la xocolatada de les Dones d’Esterri, la música dels Punxadiscos MDM, els Diables de les Valls d’Àneu, la batucada i la cercavila de capgrossos amb Kina Creu i l’Estarna.
Els tallers Km 0 tornaran a tenir un paper destacat amb artesanes del territori com Susi Suspesa, Joguines ArtFaig i Rosa Mari Tejedor, així com el taller de capgrossos d’Animació en Acció.