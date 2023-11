L’Escola d’art d’Andorra la Vella engega un nou projecte artístic en col·laboració amb l’MCTA

El Museu Carmen Thyssen Andorra. Foto: Arxiu

L’Escola d’art del Comú d’Andorra la Vella i el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) s’embranquen, per quart any consecutiu, en un nou projecte artístic i col·laboratiu perquè els alumnes tinguin el seu espai de creació i exposició al museu. La proposta s’anomena PXELKHRÔM, i planteja una mostra en la qual participaran de forma conjunta els estudiants de l’escola per tal de crear una obra inspirada en l’exposició temporal KHRÔMA. L’univers emocional del color.

La proposta de l’Escola d’art va més enllà del caràcter emocional del color, en el qual se centra l’exposició temporal del museu, i pretén incidir en l’aspecte lúdic. Des d’aquesta perspectiva s’ha volgut trencar amb l’obra individual, de manera que la proposta de cada alumne formarà part de l’exposició, esdevenint un píxel cromàtic, fusionant-se per a crear una obra global. La cap de l’Escola d’art, Neus Mola, explica que aquest any, l’exposició s’ha concebut “des d’una mirada totalment juganera, amb una voluntat transgressora i sobrepassant els límits”. Sobretot, puntualitza, pel fet que el visitant podrà “tocar les obres i, fins i tot, canviar-les de lloc. Serà partícip de la composició final de l’obra”.

Com cada any, els alumnes s’han inspirat en una de les obres de l’exposició temporal amb dues premisses: el format 20×20 cm i el dominant d’un color, obert a totes les disciplines artístiques. Així, es podrà trobar a l’exposició pintura, fotografia, gravat, esmalt, ceràmica, marqueteria i joieria. L’objectiu és que la varietat de tècniques enriqueixin els quatre panells pixelats de color que conformen la mostra dels alumnes.

La cap de projectes del Museu Carmen Thyssen Andorra, Teresa Areny, recalca la importància de crear lligams i sinèrgies entre entitats que fomentin l’art, “en aquest projecte concret amb l’Escola d’art obrim les portes als alumnes perquè creïn les seves interpretacions artístiques i després oferir un espai per a poder-les mostrar, amb la voluntat que el museu sigui un espai viu on tothom té cabuda”.

L’obra global es podrà veure en una doble exposició. En primer lloc, des d’avui, 29 de novembre, i fins al 21 de desembre al vestíbul del Centre cultural La Llacuna i, posteriorment, al vestíbul del Museu Carmen Thyssen Andorra, del 22 de desembre al 7 de gener del 2024.

La col·laboració entre les dues entitats s’inicia el 2020 amb “Reinterpretant Tappert” inspirada amb l’obra Variété de Georg Tappert, que formava part de l’exposició temporal “Influencers en l’art. De Van Goyen al Pop Art”. El 2021 es va presentar el projecte “Paisatge en risc” amb una visó crítica del paisatge natural i contraposant-lo al paisatge idíl·lic que mostrava l’exposició “Talents amb denominació d’origen. De Rigalt a Puigdengolas”.

Per últim, l’any passat es va realitzar “Desfragmentar per crear”, una recreació d’un fragment extret d’una obra escollida de l’exposició “Made in Paris. La generació de Matisse, Lagar i Foujita”, on el fragment interpretat i l’original s’emmirallaven en una dialèctica visual.