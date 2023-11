Canillo aprova l’informe favorable al parc eòlic de FEDA al Pic del Maià

Sessió extraordinària del consell de Comú a Canillo (Comú/arxiu)

El Comú de Canillo ha aprovat aquest dimecres en sessió extraordinària l’informe vinculant i favorable a la construcció del parc eòlic projectat per FEDA al Pic de Maià. Es tracta d’un pas fonamental en el procés d’implementació d’aquesta infraestructura de producció d’energia renovable. La corporació comunal ha aprovat aquest informe que valora positivament la construcció del parc eòlic, ja que esdevé un pas imprescindible en la transició energètica al país. De fet, el parc eòlic que FEDA vol construir comptaria amb 10 molins eòlics que permetrien produir aproximadament la meitat de la central hidroelèctrica de FEDA, i per tant esdevindria la segona infraestructura amb més producció d’energia elèctrica del país.

El parc eòlic del Pic de Maià permetria acostar-se als objectius de la Llei d’impuls de la transició energètica i del Canvi Climàtic, que preveu que es produeixi al país, el 2030, el 33% de l’energia elèctrica que es consumeixi. Així doncs, els cònsols de Canillo, Francesc Camp i Marc Casal han expressat el seu compromís amb la transició energètica i el convenciment que una infraestructura com aquesta ha de tenir lloc al Principat per a continuar avançant en els reptes de la sostenibilitat.

L’informe vinculant del Comú de Canillo és una fita molt important perquè la conformitat dels dos comuns afectats (Comuns de Canillo i d’Encamp) és imprescindible per a poder posar en marxa el projecte. Un cop es tingui l’acord dels dos comuns, FEDA procedirà a fer el projecte per a poder iniciar les obres al més aviat possible.