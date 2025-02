Les sis estacions d’esquí d’FGC celebraran un cap de setmana de Carnestoltes ple de festa i tradició

Una edició anterior del Carnaval en una estació d’esquí d’FGC (Govern.cat)

Les sis estacions d’esquí i muntanya que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) se sumen a la celebració del Carnestoltes amb un ampli ventall d’activitats per a tota la família. Tallers de maquillatge, xocolatades per a reposar forces, música per acompanyar la festa i el tradicional concurs de disfresses amb premis portaran l’alegria a La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot Esquí, Port Ainé i Boí Taüll.

A la comarca del Pallars Sobirà, les dues estacions d’FGC organitzaran el Gran Carnaval: a Port Ainé, dissabte 1 de març, i a Espot Esquí, el diumenge 2 de març. A partir de les 12 h, ambdós equipaments turístics comptaran amb una baixada de disfresses. Les persones visitants podran immortalitzar aquest divertit moment al photocall de l’estació.

Tothom que vingui completament disfressat podrà participar-hi i optar a premis, com ara material d’esquí, forfets i/o entrades per al Parc Lúdic, que se sortejaran a les 13:30 h a la terrassa. La xaranga Desafinats serà l’encarregada d’amenitzar la baixada amb la seva música festiva, afegint un toc de color i disbauxa a la celebració. A partir de les 13 h, a més, s’organitzarà un tast de la tradicional calderada de Carnestoltes a la terrassa de la cota 2000. La celebració continuarà a la tarda amb més música a partir de les 14.30 h i fins a les 15.30 h. A més, per als més petits, es farà un taller de maquillatge de carnaval a les 12.00 h a la terrassa de Port Ainé.





A la Cerdanya, La Molina convida a petits i grans a una jornada plena d’animació i sorpreses el dissabte 1 de març. Les activitats es duran a terme d’11 a 13:15 h a la zona de Cap de Comella Inferior, amb un photocall, un taller de maquillatge i un taller de màscares. A més, els més atrevits podran participar en el concurs de disfresses, amb premis per a les categories individuals i de grup.L’entrega d’obsequis tindrà lloc a Cap de Comella. Després la festa continuarà a La Placeta, a la festa d’Après-Ski.





Al Ripollès, les activitats de Carnestoltes s’allargaran durant tot el cap de setmana a Vall de Núria. Dissabte 1 i diumenge 2 de març, la diversió estarà garantida amb propostes per a totes les edats. Els més petits podran explorar la seva vessant més creativa amb el taller de maquillatge, que tindrà lloc al costat del Parc Lúdic, on es convertiran en els seus personatges favorits. I per a tota la família, s’organitzarà una xocolatada calenta a mig matí, tot gaudint de l’ambient festiu. A més, dissabte, s’ampliarà la proposta d’activitats, amb l’obertura del Parc Lúdic de La Cabana, una passejada amb màquina retrac i una sessió de DJ a la terrassa de La Cabana.





Encara al Ripollès, Vallter celebra el Carnestoltes amb diverses propostes per a tots els públics. Dissabte 1 de març, la mainada podrà participar en un taller de màscares organitzat pel Club Fajol, on podran treure tota la creativitat que porten dins. Una oportunitat única perquè els més petits puguin deixar volar la seva imaginació i fer la seva pròpia màscara de carnestoltes i les seves creacions. I, el dia 8 de març, les persones visitants podran gaudir de la gran festa de Carnestoltes, que omplirà Vallter de disfresses, música i animació. Durant aquesta jornada també hi haurà jocs i activitats per a tota la família i una espectacular ruleta de la sort, on tothom s’emportarà un premi.





El mateix dissabte, 1 de març, Boí Taüll, a l’Alta Ribagorça, celebra el Carnestoltes amb un concurs de disfresses original i divertit. Les persones que vulguin participar-hi hauran d’immortalitzar la seva disfressa al photocall 360 instal·lat a l’estació. El vídeo resultant s’haurà de publicar a Instagram mencionant el compte de Boí Taüll boitaull_. Entre tots els participants, se sortejaran tres premis: 1r premi: 2 forfets de dos dies; 2n premi: 2 forfets d’un dia i 3r premi: 2 forfets d’un dia.