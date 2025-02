El triatleta andorrà, Carlos Mejía, és operat després d’un accident entrenant

Carlos Mejía després de la intervenció quirúrgica (FA Triatló)

El triatleta andorrà, Carlos Mejía, ha passat pel quiròfan aquest passat dilluns després de patir un accident mentre entrenava. Mejía que compagina els estudis amb treball, va demanat una setmana de festa per a poder fer una estada de nivell a Tarragona, de cara als compromisos que té amb el seu equip (enguany milita a la primera divisió elit).

En un dels entrenaments de bicicleta, el triatleta del Principat va patir una caiguda que li ha comportat el trencament en quatre parts de la seva clavícula esquerra. Mejía ha passat pel quiròfan aquest dilluns, al Centre Hospitalari Quirón i segons Fernando Santana, metge que l’ha operat: “tindrà una recuperació de 3 mesos”. El metge també ha indicat que “d’aquí un any haurà de tornar a passar pel quiròfan per a treure-li les plaques i els cargols que hem insertat, però en aquest cas la seva recuperació no passarà de tres setmanes”.

Tot i l’aturada, l’entorn del triatleta preveu que “al setembre podria estar competint a alt nivell per a participar el Campionat d’Espanya de triatló sprint a Águilas i també a l’octubre els World Championship Finals de Wollongogng (Austràlia)”.

Carlos Mejía ha rebut l’alta hospitalària aquest dimarts i, des d’avui dimecres, ja treballa en la seva recuperació. El triatleta explicava que “els metges han dit que estan molt contents de com ha anat l’operació. Ara em toca focalitzar-me a recuperar-me de cara a les competicions de setembre”.