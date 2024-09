Les Nits d’estiu de FEDA Cultura baten el rècord d’assistència mitjana el 2024

Una de les activitats de les Nits d’Estiu organitzades per l’entitat (FEDA Cultura)

Les Nits d’Estiu de FEDA Cultura han finalitzat la temporada 2024 amb una assistència mitjana de 90 persones per nit, la més elevada d’ençà que s’organitzen. El total ha estat de 723 assistents, la segona xifra total més nombrosa, després de l’any passat. Aquest èxit és especialment destacable en una temporada marcada per la inestabilitat meteorològica, que ha condicionat l’assistència de moltes de les activitats, doncs cal recordar que es realitzen a l’aire lliure.

De les nou propostes programades inicialment, només vuit es van poder dur a terme, una menys que l’any passat. “La temporada ha anat molt bé. Ha estat tot un èxit! I això és una feina que ve de fa molts anys, on a FEDA treballem per a donar a conèixer el nostre patrimoni cultural, natural i industrial”, ha explicat la coordinador de l’MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar.

Durant els caps de setmana de juny, juliol i agost, s’han presentat diferents opcions per tal que totes les persones poguessin escollir el que més els hi podia interessar. No obstant això, un dels grans atractius han tornat a ser les observacions astronòmiques, amb aforaments complets. La climatologia, però, va obligar a anul·lar l’activitat ‘Tornem a la Lluna!’ una de les més esperades.

La cultura, de la mà de les actuacions de les Il·luminades, amb la visita teatralitzada al Camí hidroelèctric d’Engolasters, de les Dones d’Aigua, o la música del FeMAP, amb Jota Martínez Ensemble, van aixecar l’interès de molts i moltes visitants. Finalment, la col·laboració amb el festival Ull Nu, i la projecció de la guardonada pel·lícula d’animació brasilera El nen i el món, d’Alê Abreu van servir per a cloure les Nits d’estiu de FEDA Cultura 2024.

Malgrat les dificultats meteorològiques, les Nits d’Estiu han continuat creixent. Aquest fet demostra l’interès del públic per les propostes culturals i científiques de FEDA, que combinen història, art, energia, tecnologia i natura en espais únics com el Camí hidroelèctric d’Engolasters i l’MW Museu de l’Electricitat. FEDA Cultura continua treballant per a oferir cada any una programació variada i de qualitat, que ajudi a difondre el patrimoni cultural, natural i industrial d’Andorra.

Cal recordar que, durant el mes de setembre, encara es podrà visitar el Camí hidroelèctric d’Engolasters. La rutes guiades seran els dissabtes, a les 11 del matí, però caldrà reservar espai amb FEDA Cultura al 739 111 o a fedacultura@feda.ad.